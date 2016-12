Celia are o familie împlinită în Australia

Celia se simte o femeie împlinită în Australia și dă semne că nu s-ar mai întoarce în România. În cealaltă parte de lume, bruneta se concentrează asupra familiei, momentan, suspendându-și cariera muzicală pentru a avea grijă de fiul ei. Bruneta originară din Deva, care va face 30 de ani în octombrie, trăieşte o dragoste ca-n poveşti alături de soţul ei, australianul cu origini române Ardeli, împreună cu care are un băieţel. Drăgălaşul Angelo a venit pe lume în luna mai a acestui an, iar Celia şi Ardeli sunt topiţi după el. Artista este foarte mândră de familia ei şi se laudă frecvent pe internet cu cei doi „băieţi” ai săi. Aşa s-a întâmplat şi ieri, când vedeta a postat o fotografie cu mai multe instantanee cu Ardeli şi Angelo. Frumosul băieţel, care apare îmbrăcat şi în costum tradiţional românesc, este foarte relaxat în braţele tatălui său, care nu ştie cum să-l mai alinte. „În ţara în care s-a născut soţul meu, azi se sărbătoreşte ziua tăticului... Fiind primul an în care el e tătic, simte această zi diferit decât în anii trecuţi”, a comentat Celia lângă imaginea cu partenerul ei de viaţă şi cu fiul lor.