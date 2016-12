Celia, pe urmele Alexandrei Stan şi Innei

Frumoasa Celia are planuri mari, din punct de vedere profesional, pentru anul care vine. Cântăreaţa doreşte să se lanseze pe piaţa muzicală internaţională şi să calce pe urmele Alexandrei Stan şi Innei. Pentru a ajunge la nivelul lor, Celia a semnat deja contracte în străinătate şi se bucură de câteva proiecte alături de nume importante precum Shaggy sau Bob Sinclair. Ajutată de Costi Ioniţă, bruneta are încredere în reuşitele sale şi este dispusă să facă orice sacrificiu. Piesa Celiei „Is It Love”, pe care o interpretează alături de K-Styles şi care a fost produsă de Costi, la sfârşitul verii, se menţine, la final de an, pe rotaţiile radiourilor autohtone şi a acumulat peste un milion şi jumătate de vizualizări pe youtube.

Artista vrea să îşi ia o vacanţă binemeritată, în luna ianuarie, când îşi va aduna forţele pentru a pregăti propria... epopee a anului 2012. De Crăciun, Celia a ţinut să-l colinde pe Costi Ioniţă, cel care continuă să o susţină în ascensiunea ei pe plan artistic.