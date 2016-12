Celia se mândreşte cu un „îngeraş“

Celia este o mămică fericită. Chiar dacă a născut, în urmă cu mai puţin de o lună, în Melbourne, Australia, Celia îşi surprinde bebeluşul în tot felul de ipostaze impresionante. Aşa s-a întâmplat şi ultima dată, când proaspăta mămică a „citit” în gesturile fiului ei, Angelo, o relaţie specială cu divinitatea. Bebeluşul ei este foarte cuminţel, iar când doarme, pare un adevărat îngeraş. Asta a remarcat şi cântăreaţa, care şi-a surprins copilul ţinându-şi palmele ca pentru o rugăciune, chiar în timpul somnului. „Şi am primit un înger în viaţa noastră. Şi în somn parcă se roagă! Mă topesc privindu-l! My Angel, My Angelo, te iubesc până la Doamne, Doamne!”, a scris Celia în descrierea imaginii care a strâns peste 6.000 de „like”-uri.