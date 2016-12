Celia şi Costi Ioniţă, la Carnavalul din Tenerife

Cei mai mulţi români s-au săturat de frigul acestei ierni, însă unii mai norocoşi, printre care se numără Celia şi Costi Ioniţă, au plecat pe meleaguri iberice ca să petreacă la temperaturi generoase. Dorind să împărtăşească împreună cu fanii şi prietenii din ţară momentele plăcute, frumoasa brunetă a postat pe pagina ei de Facebook, poze din Spania, destinaţia aleasă pentru weekend. Cu mândrie că se află însoţită de producătorul ei, Celia s-a pozat împreună cu Costi Ioniţă, alături de dansatori ai carnavalului din Tenerife.

Celia pare să se bucure de zile libere şi distracţie. La începutul acestui an, ea a declarat că va munci din greu pentru a dobândi succesul internaţional de care se bucură alte colege de breaslă din ţară, precum Inna sau Alexandra Stan. În acest sens, ea se află pe drumul cel bun, sub aripa protectoare a constănţeanului Costi Ioniţă, care „are trecere” la mai mulţi artişti celebri de peste Ocean. Rămâne de văzut cum se va numi următoarea piesă pe care Costi o va compune pentru Celia, după ce, în 2011, bruneta a avut succes pe plan extern datorită piesei „Is It Love”, care a avut cel mai scump videoclip realizat de un artist din estul Europei.