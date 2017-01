Celibatul, preferat de un număr tot mai mare de femei şi bărbaţi

Din ce în ce mai multe reprezentante ale sexului frumos aleg să fie celibatare, pentru că nu doresc să împartă banii şi timpul cu un partener. Potrivit unui sondaj realizat în Marea Britanie, de Oficiul Naţional de Statistică, 8% dintre femeile din Regatul Unit cu vîrsta între 25 şi 44 de ani sînt celibatare, un număr dublu faţă de cel înregistrat în urmă cu 20 de ani.

Cu o rată în scădere a căsătoriilor şi cu una în creştere a divorţurilor, cifrele nu constituie o surpriză pentru sociologi. Aceştia sînt de părere că numărul de locuinţe ocupate de celibatari va creşte în următoarea decadă, ajungînd, în 2026, la o cifră cu 70% mai mare decît în prezent. Însă, departe de modelul impus de Bridget Jones, într-o continuă căutare a unui bărbat, raportul indică faptul că două treimi dintre celibatare - pentru care s-a impus termenul de Freemale - susţin că pot avea o viaţă fericită şi împlinită fără un partener. Combinaţia dintre slujbă, o viaţă socială activă şi şedinţele de sport înseamnă că femeile au mai puţin timp la dispoziţie pe care să-l împartă cu un eventual partener. Paula Hall, psihoterapeut la Relate, afirmă că femeile au devenit mai cinice în legătură cu viabilitatea unei relaţii pe termen lung. ”Dacă eşti ocupată şi ai mulţi prieteni buni, atunci relaţiile sentimentale par irelevante, riscante din punct de vedere emoţional şi consumatoare de timp”, a spus aceasta. Specialistul mai adaugă că femeile sînt mai puţin motivate şi din punct de vedere financiar, fiind mai independente din acest punct de vedere faţă de deceniile trecute.

De cealaltă parte, un studiu realizat de australianul Carl Weisman susţine că bărbaţii preferă celibatul unui mariaj cu probleme. La studiu au participat 1.533 de bărbaţi heterosexuali. Carl Weisman a dorit să scrie o carte destinată femeilor, care să le explice motivele pentru care mulţi bărbaţi inteligenţi şi de succes preferă celibatul, concluzia fiind că bărbaţii nu se tem de căsătorie, ci de o căsătorie cu probleme. ”Bărbaţilor le este de zece ori mai frică de căsătoria cu o persoană nepotrivită decît de celibat”, declară Carl Weisman. Lansarea cărţii australianului ”So Why Have You Never Been Married? - Ten Insights into Why He Hasn\'t Wed”, în traducere Deci de ce nu te-ai căsătorit niciodată? - Zece viziuni asupra motivului pentru care nu s-a căsătorit, are loc într-un moment în care din ce în ce mai multe persoane aleg celibatul, pentru că nu mai trebuie să facă faţă unui număr mare de presiuni sociale şi religioase. Cifrele publicate în SUA arată că numărul bărbaţilor cu vîrsta medie de 40 de ani care nu s-au căsătorit niciodată a crescut de la 6%, în anii \'80, la 17%.

Sondajul australian a arătat că există trei grupuri de celibatari: cei care nu vor să se căsătorească niciodată (8%), cei care vor să se căsătorească, dar din care jumătate caută perfecţiunea (62%) şi cei care sînt pe punctul de a o face (30%). 40% dintre bărbaţii celibatari nu îşi doresc copii. 72% dintre respondenţi au indicat că nu se tem de căsătorie, ci de mariajul cu persoana nepotrivită. Bărbaţii care cîştigau puţini bani au indicat că nu au nimic de oferit partenerei, unii dintre aceştia avînd o proastă părere de sine, fapt ce ducea la retragerea de pe piaţă a persoanelor disponibile pentru întîlniri. Ca şi în cazul primului studiu, sondajul australian a scos la iveală faptul că celibatarii nu sînt nefericiţi pentru că nu au parteneră, pentru că ştiu să îşi ocupe timpul cu cariera, prietenii şi ambiţiile.