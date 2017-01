Celine Dion, autoarea celui mai mare... afront muzical

Interpretarea pe care cîntăreţa canadiană a realizat-o după piesa “You Shook Me All Night Long”, un clasic al AC/DC, a fost desemnată cel mai prost cover, în ultimul număr al revistei britanice “Total Guitar”. Celine Dion a interpretat piesa într-un concert susţinut în 2002, la Las Vegas, realizînd astfel o contraperformanţă care, potrivit publicaţiei, “profanează moştenirea lăsată de AC/DC”. Imaginile din spectacol, disponibile pe YouTube, au suscitat nenumărate comentarii, plasînd-o pe Celine Dion în vîrful clasamentului dedicat de “Total Guitar” celor mai proaste cover-uri.

Celine Dion este urmată de Girls Aloud/Sugababes pentru interpretarea piesei “Walk This Way” (Run DMC and Aerosmith). În schimb, potrivit revistei, cel mai bun cover a fost votat “All Along The Watchtower”, realizat de Jimi Hendrix după piesa lui Bob Dylan. “You Shook Me All Night Long” este unul dintre cele mai celebre cîntece ale trupei AC/DC, acesta fiind inclus pe albumul “Back in Black”, în 1980. De-a lungul timpului, cover-uri după piesă au mai fost interpretate în concerte şi de Kid Rock, Shania Twain, Tori Amos, Melissa Etheridge, Kelly Clarkson sau Kenny Chesney.