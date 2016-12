Celine Dion îşi doreşte o carieră actoricească

Artista canadiană Celine Dion continuă să fie la modă, la 45 de ani, dar este conştientă că timpul nu o iartă nici pe ea. Interpreta este de acord cu îmbunătăţirile chirurgicale, dar se jură că încă nu le foloseşte. Are o rezervă contra Botoxului, dar legată de meserie, pentru că ar putea să-i distrugă cariera. ”Nu o să spun că nu voi face niciodată aşa ceva, dar ştiu că Botoxul este periculos pentru corzile vocale. Dacă injecţia este făcută un pic mai adânc, există riscul să le paralizeze. Deocamdată, le cer tehnicienilor să mă lumineze cât mai mult, ca să mă cred frumoasă”, a mărturisit Celine Dion. Cine însă i-ar mai observa ridurile atunci când cântă?

Deja premiată cu Oscar pentru piesa ”My Heart Will Go On” de pe coloana sonoră a filmului ”Titanic”, Celine Dion mai are un motiv pentru a se menţine în formă. Visează la o carieră actoricească şi are şi un rol anume pe care şi-l doreşte cu ardoare, cel al Mariei Callas. ”Nu ştiu de ce mă atrage atât de mult… Poate pentru lipsa dragostei în viaţa ei. Mi-ar plăcea să îi aduc un omagiu. Cred că ar merita o dovadă de iubire”, a declarat Celine Dion. De altfel, vocea sa puternică de soprană o ajută să abordeze oricând muzica de operă. În 2008 a şi trecut o probă destul de grea în acest sens, urmând totuşi să ia mai multe cursuri de canto, pentru a-şi obişnui vocea. Ce farmec ar mai avea dacă nu ar cânta într-un film despre Maria Callas?!

Celine Dion nu are prea mult timp pentru a se dedica pe cât şi-ar dori actoriei. Cântăreaţa canadiană a recunoscut că viaţa sa este în continuare bulversată de venirea pe lume a gemenilor, Nelson şi Eddy, care împlinesc anul acesta 3 ani. Vedeta şi soţul său, impresarul Rene Angelil, mai au un fiu de 12 ani, Rene-Charles. Cum îşi doreşte să fie mamă full-time, Celine Dion a preferat să mai amâne debutul cinematografic. În schimb, se poate dedica fără probleme muzicii şi chiar a lansat, în 2012, un nou album în limba franceză, intitulat ”Sans attendre”. Pentru a înregistra acest album, Celine Dion a colaborat cu Johnny Hallyday, Maxime Le Forestier, Grand Corps Malade şi Luc Plamondon. A realizat chiar şi un duet virtual cu Henri Salvador, pe cântecul ”Tant de temps”. A mai beneficiat şi de ajutorul lui Jacques Veneruso, care a scris muzică şi versuri pentru alte nume mari ale muzicii franceze, precum Michel Sardou, Florent Pagny sau Yannick Noah.