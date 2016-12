Celine Dion, o mămică dedicată

La zece săptămâni de când a adus pe lume gemenii, Celine Dion se declară o mamă obosită, dar extrem de fericită. „Nu am adus pe lume aceşti copii ca să nu am grijă de ei, ci ca să mă dedic lor 200-300%. Schimb scutece şi îi alăptez şi asta este ceva unde nimeni nu mă poate înlocui. Este obositor, dar este o bucurie intensă. Iau lucrurile zi de zi. Ăsta este secretul meu. Oricum, alăptatul este mult mai dificil, dacă te stresezi. Uneori mă găsesc în situaţii comice din care nu ştiu cum să ies. De exemplu, când amândoi sunt hrăniţi, şi unul are gaze, în timp ce celălalt râgâie, nu ştiu ce poziţie să adopt!”, a declarat starul canadian. În plus, cântăreaţa, care se va întoarce pe scenă în luna martie, recunoaşte că nu pune prea mare presiune pe ea: „Singura mea grijă este să pot să îmi deschid şi să îmi închid bluza repede pentru alăptat. Iese din discuţie să port ceva fără nasturi. Machiajul mai poate aştepta. Va fi timp pentru asta”, a completat Celine Dion.