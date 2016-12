Celine Dion va reveni pe scena cazinoului Caesars Palace

Cântăreaţa canadiană Celine Dion a anunţat, miercuri, că va reveni în Las Vegas, începând din martie 2011, pentru o serie de concerte pe care le va susţine pe scena cazinoului Caesars Palace, timp de trei ani. În trecut, recitalurile susţinute de Celine Dion la Caesars Palace din Las Vegas au avut loc cu casa închisă, timp de cinci ani. Celine Dion, în vârstă de 41 de ani, care a efectuat un turneu mondial în 2009, va prezenta un spectacol complet nou, inspirat din filmele clasice de dragoste de la Hollywood. Cântăreaţa va fi acompaniată de o trupă de instrumentişti pop, dar şi de o orchestră simfonică completă.

Celine Dion, câştigătoare a cinci premii Grammy, se numără printre artiştii cu cele mai mari vânzări de discuri din lume, cu peste 200 de milioane de albume vândute pe plan mondial. Dintre cele mai cunoscute hituri ale sale fac parte piesele ”My Heart Will Go On” şi “If You Asked Me To”.