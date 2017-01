Celine Dion visează la al doilea copil

Cîntăreaţa canadiană, în vîrstă de 40 de ani, simte mai mult ca niciodată bătăile ceasului său biologic şi după terminarea turneului mondial, în luna februarie, are planuri mari să îşi mărească familia. “Mai există mici şanse să mai pot face un copil. Sper foarte mult să mai aduc pe lume un copil. Dacă nu se va întîmpla, atunci sîntem împăcaţi cu copilul nostru minune”, a declarat emoţionată Celine Dion, în cadrul unui interviu acordat lui Oprah Winfrey. Celine Dion şi soţul său de origine siriană, impresarul René Angélil, de 66 de ani, au un fiu ajuns la vîrsta de 7 ani, pe nume René-Charles, conceput prin fertilizare in vitro după şase ani de zadarnice eforturi. Pînă la o a doua sarcină, Celine Dion mai are de luptat împotriva unui blocaj respirator care a forţat-o să îşi amîne concertul de la Minneapolis pînă pe data de 5 februarie.