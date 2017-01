Celulă SI, destructurată în Kuwait

10:43:13 / 01 August 2015

mda

eu tot nu pricep de atunci un terorist al reţelei teroriste sunnite Stat Islamic s-a aruncat in aer tocmai intr-o moschee sunnita, adica tot de-ai lor ... si as mai vrea sa stiu ; cei 27 de morti vinovati cand ajung in rai au parte de zecile de virgine , sau pizdutele virgine sunt promise doar natarailor sinucigasi ?