Celule mutante, „ucigaşi în serie”

Lupta cu cancerul continuă. Oamenii de ştiinţă nu au încetat nicio secundă să caute soluţii pentru distrugerea rapidă a celulelor maligne din organismul uman. Americanii au dezvoltat, recent, unele celule mutante care devin adevăraţi \"ucigaşi în serie\" pentru tumorile apărute în leucemie, capabile să elimine cancerul într-o lună, relatează cotidianul britanic The Daily Telegraph. Cercetători ai Centrului Abramson pentru oncologie al Universităţii din Pennsylvania au explicat că celulele sunt modificate genetic tocmai pentru a ataca şi distruge tumorile din organismul afectat. Coordonatorul studiului, dr. Carl June, susţine că tratamentul este foarte puternic şi că tumorile sunt \"distruse\" într-o lună. Deja tratamentul a fost testat pe trei pacienţi care erau diagnosticaţi cu leucemie cronică. Aşa cum este specificat şi în revista de specialitate Journal of Medicine and Science Translational Medicine, unul din pacienţi, de 64 de ani, cu numeroase metastaze, a răspuns foarte bine la tratament. După nicio lună de la tratament, tumorile pacientului erau deja distruse.