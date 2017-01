Celulele canceroase „înfometate“, cheie împotriva tumorilor

Cercetătorii australieni cred că celulele canceroase „înfometate“ ar putea fi cheia pentru prevenirea creșterii tumorilor, deschizând calea pentru dezvoltarea de noi medicamente pentru lupta împotriva cancerului, informează agenția Xinhua, scrie Agerpres. Oameni de știință de la Australian National University (ANU) din Canberra a anunțat vineri această descoperire în care au găsit și blocat o "rută de aprovizionare" vitală, folosită de celulele canceroase pentru a obține substanțe nutritive și a se dezvolta. Profesorul Stefan Broer de la ANU Research School of Biology a declarat că echipa pe care a condus-o a identificat "porți" prin care celulele canceroase "se hrănesc", le-au blocat, iar apoi au constatat că celulele aproape și-au oprit complet creșterea, aceasta fiind o descoperire care ar putea revoluționa chimioterapia și salva vieți. ”Acest lucru ar trebui să ducă la o chimioterapie cu efecte secundare mult mai puțin grave, deoarece celulele normale nu folosesc glutamina ca material de construcție”, a declarat Broer într-un comunicat. ”Celulele albe, cruciale în sânge, care sunt distruse de actualele tratamente, ar putea fi protejate și s-ar putea evita pierderea părului cauzată de chimioterapie”, a mai spus specialistul. Totodată, el a spus că cele mai multe cercetări împotriva cancerului întreprinse până în prezent sunt axate pe o anumită tulpină de celule canceroase, în timp ce descoperirea echipei de cercetători ar putea fi folosită pentru a opri creșterea a sute de tipuri diferite de cancer. Broer a adăugat că echipa sa a identificat inițial o "poartă" pe care a blocat-o prin dezactivarea celulelor "mecanismului de transport al glutaminei", dar cancerul a găsit o altă cale de a se hrăni cu nutrienți. Echipa a găsit apoi și a blocat a doua poartă de acces și celulele canceroase s-au oprit din creștere. Autorul principal al cercetării Angelika Broer, tot din cadrul ANU Research School of Biology, a declarat că cercetarea cancerului a fost îmbunătățită în salturi pe măsură ce tehnologia a devenit mai bună, echipa ANU folosind roboți pentru testarea medicamentelor în vederea stopării potențiale a "mii" de cancere din punctul de vedere al capacității lor de a bloca cu succes porțile de hrănire ale tumorilor. ”Este un moment interesant pentru cercetarea în domeniul cancerului. Avem acum instrumente de precizie în mâinile noastre pentru a manipula genomul celulelor canceroase, permițându-ne să abordăm probleme care au fost dificil de rezolvat anterior”, a spus Broer. ”Am dezvoltat un set de teste care fac foarte ușor procesul determinării dacă un medicament țintește transportatorii de glutamină”, a precizat sursa citată. Acest lucru înseamnă că putem seta roboții să lucreze și că vom testa zeci de mii de medicamente pe parcursul următorilor un an sau doi ani”, a mai spus Broer citat de agenția Xinhua.