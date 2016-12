Centenară virgină

Gladys Gough, o femeie din Marea Britanie de 103 ani se poate lăuda nu numai cu vârsta atinsă, dar şi cu faptul că nu a făcut sex niciodată. „Întotdeauna am avut grijă să nu ratez cina. Bărbaţii nu m-au interesat niciodată, nu am fost măritată, nu am avut prieteni. Probabil că are legătura cu asta”, a declarat venerabila centenară. De asemenea, femeia susţine că nu a fumat, nu a încercat niciodată alcoolul şi nici nu a luat vreun medicament. Singura pasiune pe care a avut-o a fost să viziteze lumea, împreună cu sora sa, Edna, care a murit în anul 1996, la vârsta de 85 de ani.