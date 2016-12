Centrale termice din şcoli neverificate

Echipele Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (CNCIR) - Constanţa au început, de luna aceasta, verificările privind situaţia în care se află centralele termice din unităţile de învăţământ. Potrivit directorului Companiei, ing. Mihai Clocean, până în acest moment s-au făcut verificări la unităţile din Amzacea, Topraisar şi Nicolae Bălcescu, iar primarii au fost înştiinţaţi asupra necesităţii efectuării verificărilor tehnice periodice pentru centralele care încălzesc şcolile şi grădiniţele. „Există şi primării care nu au dorit să ne răspundă, cu toate că noi am insistat şi le-am trimis înştiinţări cu două luni înainte de expirarea termenului pentru efectuarea verificărilor la scadenţă. Printre aceste primării se află şi cele din Seimeni, Siliştea (satul Ţepeş Vodă), Cuza Vodă, Rasova şi Ciocârlia. Spun că nu au bani, dar o astfel de verificare nu este scumpă - 350 de lei până la 500 de lei, în funcţie de puterea centralei”, a declarat ing. Mihai Clocean. Contactat telefonic, primarul din Seimeni, Lucian Blaj, a fost surprins să afle că cei de la CNCIR susţin că l-au tot presat pe tema centralei termice. „Nu am primit niciun fel de înştiinţare de la ei. Pot veni oricând, îi primesc, mai ales că este vorba despre siguranţa copiilor”, a declarat Lucian Blaj. La fel de surprins a fost şi primarul din Cuza Vodă, Niculae Horoneţ. „Nu am refuzat nicio verificare de la CNCIR. Noi avem o altă problemă: am construit o grădiniţă nouă, iar Ministerul Educaţiei încă nu ne-a dat toţi banii pentru lucrare - şase miliarde de lei vechi. Grădiniţa nouă încă nu are încălzire şi nu ştim dacă vom muta sau nu copiii acolo”, a afirmat primarul din Cuza Vodă. Şeful CNCIR Constanţa susţine că primarii care nu se conformează pot fi sancţionaţi cu amendă pornind de la 2.500 lei şi până la 20.000 de lei.