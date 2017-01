Centralele termice din Medgidia vor funcţiona doar pe gaze naturale

Primăria Medgidia va finaliza în această lună lucrările de modernizare a centralelor termice din localitate. Primarul Dumitru Moinescu a declarat că toate centralele vor funcţiona de acum în colo doar pe bază de gaze naturale, înlocuindu-se sistemul pe bază de combustibil lichid uşor. Lucrările au constat în înlocuirea tuturor utilajelor vechi cu unele moderne şi performante şi vor fi schimbate reţelele aferente, grav deteriorate, care provoacă pierderi de agent termic. Modernizarea sistemului de alimentare cu căldură a oraşului are la bază principiul realizării unor centrale termice de zonă pe amplasamentul centralelor existente. Soluţiile adoptate pentru retehnologizarea centralelor termice asigură prepararea agentului termic în cazane cu randamente ridicate, crearea unui sistem de automatizare a funcţionării centralei, contorizarea resurselor care intră în centrala termică şi a energiei termice livrate. Conducerea administraţiei locale de la Medgidia dă asigurări că toate apartamentele vor fi racordate la noile centrale, beneficiind de apă caldă şi căldură non stop, la preţuri accesibile. Medgidia are 18 centrale termice pe cvartal, dintre care în anul 2004 erau funcţionale doar cinci. Investiţia a avut ca scop asigurarea unui confort de calitate locuitorilor din Medgidia şi reducerea consumurilor cu energia termică pentru încălzire şi apă caldă. Reabilitarea şi modernizarea energetică a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a clădirilor şi instalaţiilor aferente s-a realizat prin aplicarea de soluţii tehnice şi măsuri optime, care să conducă la obiectivele propuse de administraţia locală. Prepararea agentului termic se va face în cazane cu randamente ridicate, în peste 80% din acestea asigurîndu-se contorizarea resurselor care intră în centrală.