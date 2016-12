Centralizarea portocalie ciunteşte proiectele locale

Consiliul Judeţean Constanţa şi Primăria oraşului Techirghiol au semnat, ieri, ordinul de începere a execuţiei lucrărilor în cadrul priectului “Reabilitarea şi modernizarea de drumuri în staţiunea Techirghiol”. Proiectul a fost conceput de conducerea CJC încă din 2006, la vremea respectivă având o valoare de 7 milioane de euro. În 2006, conducerea CJC a conceput acest proiect în vederea dezvoltării staţiunii turistice Techirghiol, având mai multe componente. “Din motive politice, proiectul nu a fost aprobat la vremea respectivă. El a fost ulterior înjumătăţit, reanalizat, din nou ciuntit, şi s-a ajuns la această formulă prin care nu primim bani europeni decât pentru reabilitarea drumurilor. Ne-am lovit din nou de Bucureşti şi de centralizarea excesivă, şi regret că nu am reuşit să putem atrage banii europeni şi pentru proiectele turistice. Cu toate acestea sunt bucuros că putem face măcar această componentă a proiectului, prin care sper eu ca oraşul Techirghiol să redevină o staţiune de interes. De asemenea reabilitarea şi modernizarea drumurilor sper să convingă eventualii investitori care să vină la Techirghiol şi să investească”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie. Proiectul de reabilitare şi modernizare a drumurilor are o valoare totală de peste 2,5 milioane de euro, din care contribuţia beneficiarului este de peste 600.000 de euro. “Am aşteptat mai bine de patru ani să demarăm lucrările la acest proiect. Potrivit proiectului, termenul de finalizare a lucrărilor ar trebui să fie de 19 luni. În urma licitaţiei organizate de CJC, consorţiul care a câştigat a dat un termen de finalizare de 12 luni. Eu vin acum şi le solicit să termine lucrările până la începerea sezonului estival viitor. Trebuie să mulţumesc CJC pentru sprijinul acordat în obţinerea finanţării acestui proiect foarte important pentru comunitate. Chiar dacă reprezentăm partide diferite, am reuşit să punem mai presus de interesele politice interesele comunităţii, care au nevoie de acest proiect. Am ţinut cont de vechiul proiect al CJC şi am încercat să nu eliminăm componentele turistice. Aşa se face că am reuşit să obţinem finanţare pentru alte două proiecte care să sporească gradul de atracţie a staţiunii. Este vorba de amenajarea debarcaderului şi de amenajarea parcului terapeutic din faţa Sanatoriului Balnear”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a afirmat că în cadrul proiectului vor fi reabilitate străzile Traian şi Ovidiu, dar şi bulevardul Crimescu. “Sunt arterele cele mai circulate din oraş, care duc la cele două obiective de interes turistic: Sanatoriul Balnear şi Mânăstirea Techirghiol”, a afirmat primarul. Lucrările vor începe în cel mai scurt timp, mai ales că societăţile care au câştigat licitaţia doresc să termine lucrările până la începerea sezonului estival din 2011. Pe perioada lucrărilor vor fi reabilitate reţelele de apă şi canalizare de pe cele trei artere, urmând ca apoi să se treacă la reabilitarea tramei stradale. Tot în cadrul proiectului este prevăzută şi execuţia unei staţii noi de pompare, având în vedere că studiile realizate au evidenţiat că cele două staţii de pompare existente nu fac faţă volumului de ape uzate.