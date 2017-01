Centre de plasament din sud estul țării, pepiniere pentru bordeluri?

07:32:23 / 18 Iulie 2016

Romania te iubesc

Dupa atata vreme .."are informati"..in ce tara traim !In Romania anului 2016 in care viitorul si prezentul ne este distrus cu buna stiinta,in care sclavagismul este cunoscut din 2012,in care primarul se face ca nu stie,in care copii sunt moneda de schimb.."se fac anchete''-cine stie pe unde sunt bietii copii schingiuiti sau chinuiti..sau in cel mai bun caz..decedati.