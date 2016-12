Centre de transfuzie renovate în proiectul ”O şansă pentru viaţă”

Opt centre de transfuzie sanguină din Bucureşti, Buzău, Cluj, Giurgiu, Iaşi, Slatina, Suceava şi Târgu Jiu au fost renovate şi dotate, în cadrul proiectului ”O şansă pentru viaţă”, în valoare de aproape 350.000 de euro.

Fundaţia Vodafone Romania a renovat, prin intermediul proiectului, o suprafaţă totală de 15.145 de metri pătraţi. Anual, mai mult de 127.000 de donatori vor beneficia de noile condiţii din cele opt centre renovate.

”De la startul programului am organizat sute de sesiuni de donare de sânge adresate publicului larg, în sediile companiilor şi instituţiilor. Am observat astfel, pe parcurs, o nevoie reală de a crea un mediu propice actului medical în centrele de transfuzii care primesc cei mai multi donatori, în fiecare an, şi am decis să oferim, atât donatorilor, cât şi cadrelor medicale, condiţii pe măsura importanţei acţiunilor lor şi să le stăm alături în efortul de a salva vieţi omeneşti”, a declarat Angela Galeţa, directorul Fundaţiei Vodafone România.