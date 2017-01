Centre Europe Direct, la Constanţa

La începutul lunii martie se va inaugura, la Constanţa, Centrul de informare Europe Direct. Reprezentanţii Comisiei Comunităţilor Europene şi ai Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa au semnat, luna trecută, acordul cadru de subvenţie de funcţionare şi acordul specific anual de subvenţie de funcţionare privind stabilirea şi administrarea reţelei de Centre de informare Europe Direct, în România. Potrivit afirmaţiilor şefului OTIMMC Constanţa, Dumitru Nancu, prin semnarea celor două acorduri s-a parafat înfiinţarea Centrului Europe Direct Constanţa, structura gazdă a centrului nou înfiinţat fiind OTIMMC. OTIMMC a primit finanţare de la Comunitatea Europeană, fiind desemnat unul din cei 27 cîştigători, în urma apelului de propuneri de proiecte Europe Direct în România. “Contribuţia financiară a Comisiei Comunităţilor Europene în acest proiect este de 24.000 euro, reprezentînd 36,6% din bugetul proiectului, restul, de 63,4%, fiind finanţat din bugetul OTIMMC Constanţa“, a declarat Nancu. El a mai spus că obiectivul Centrului este diseminarea de informaţii despre politicile şi programele UE în regiune. Sub responsabilitatea structurii gazdă, Centrul are menirea să ofere un serviciu local care va permite cetăţenilor UE să obţină informaţii, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii. “Acest centru va oferi cetăţenilor oportunitatea de a comunica instituţiilor UE reacţiile lor, sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii şi va permite Comisiei să îmbunătăţească transmiterea de informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale. Centrul de informare se adresează, fără discriminare, tuturor segmentelor societăţii care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor UE“, a precizat Nancu. El a mai spus că după inaugurarea Centrului la nivelul zonei de sud-est se vor organiza trei caravane care vor avea ca scop informarea cetăţenilor din judeţ cu privire la politicile UE.

Tot sub egida Europe Direct se află şi Centrele de Documentare Europeană (CDE). Prefectura Constanţa a lansat o invitaţie universităţilor, institutelor universitare şi institutelor de cercetare să-şi depună candidatura pentru a găzdui aceste centre. “Reţeaua CDE este parte a activităţilor publice de informare ale Comisiei Europene cunoscute sub denumirea Europe Direct şi are rolul de a promova şi consolida studiile şi cercetarea în domeniul integrării europene“, a declarat şeful Serviciului Integrare Europeană şi Cooperare Transfrontalieră din cadrul Prefecturii, Ileana Gugoaşă. CDE vor funcţiona în cadrul universităţilor, institutelor universitare sau institutelor de cercetare şi vor fi înfiinţate prin acord scris între Direcţia Generală Comunicare a Comisiei Europene (CE) şi reprezentantul structurii gazdă. Gugoaşă a mai spus că în baza acestui acord şi în funcţie de profilul CDE (general sau specializat), CE furnizează, cu titlu gratuit, documentaţii de interes general elaborate de instituţiile comunitare şi sprijină reţeaua în îndeplinirea sarcinilor sale prin activităţi de formare şi furnizare de informaţii şi prin facilitarea accesului la alte activităţi de sprijin şi de integrare în reţeaua Europe Direct. “Astfel de centre vor veni în sprijinul universităţilor, în sensul că CE va pune la dispoziţia studenţilor tratate şi documente de cercetare, dar acestea vor sta la dispoziţia tuturor persoanelor interesate“, a mai spus Gugoaşă. Instituţiile interesate pot solicita informaţii suplimentare şi pot trimite formularul de înscriere completat pînă la data de 15 martie, urmînd să fie contactate de reprezentanţa CE în România pînă la data de 15 aprilie 2008.