Centru de informare turistică, în proiect, la Eforie Nord

Am auzit cu toții despre bani cheltuiți pentru amenajarea de parcuri în păduri, despre locuri de joacă proptite la doi km de sat, despre săli de sport în localități îmbătrânite, dar și despre construirea unor centre de informare turistică în zone care nu aveau nimic în comun cu turismul. Sau poate că ar fi avut dacă autoritatea locală ar fi promovat „pietrele“ străvechi pe care le are în ogradă și despre care se aștepta ca românul din celălalt capăt de țară să le știe. Totuși, în localitățile de la mare sau de la munte se justifică și își demonstrează eficiența centrele de informare turistică. Turiștii care ajung în localitatea care are o astfel de dotare se pot informa despre locurile pe care le au de vizitat, despre posibilitățile de distracție sau de relaxare și tot ce are de oferit stațiunea în cauză. Așa ceva se va putea găsi la Eforie Nord în cel mult un an, dacă proiectul „Crearea și dotarea Centrului național de informare și promovare turistică Eforie Sud” va fi gata în termenul impus prin contractul de finanțare semnat luna trecută. UE va investi aproape 600 de milioane de lei în acest sens. „Centrul național de informare și promovare turistică va fi responsabil de implementarea unui Plan de Marketing pentru stațiunea Eforie Nord și va beneficia de o bază de date complexă, prin intermediul căreia vor fi actualizate informațiile cu privire la stațiune“, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Eforie, Cecilia Crețu.