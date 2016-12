Centru de informare turistică, pe bani europeni

Investiţiile în reabilitarea reţelei de apă sunt deocamdată în stand-by, la fel şi cele privind baza sportivă. Pentru niciunul dintre cele două proiecte Primăria Pecineaga nu a primit fondurile necesare demarării lucrărilor, însă va primi fonduri pentru realizarea unui centru de informare turistică. „Marţi am semnat contractul de finanţare pentru proiectul centrului de informare turistică, în valoare de aproximativ 550.000 de lei. La depunerea proiectului s-a avut în vedere colaborarea Primăriei Pecineaga cu primăriile limitrofe, Amzacea, Comana şi Topraisar. Practic, vom putea vorbi despre un centru zonal. Am demarat deja şi procedura de licitaţie, unde sper să nu avem probleme în ceea ce priveşte contestaţiile. Dacă totul decurge aşa cum ne-am propus, în primăvara anului viitor începem lucrările”, a declarat primarul comunei Pecineaga, Lili Pâslaru. El a precizat că viitorul centrul de informare turistică va fi ridicat lângă geamia din comună, care a fost reabilitată în urmă cu un an. „Nu va fi un simplu centru de informare turistică. Comuna Pecineaga nu se află pe vreun traseu turistic, dar încercăm să devenim o atracţie din acest punct de vedere. În una din sălile viitorului centru dorim să amenajăm un fel de muzeu în care să expunem ceea ce arheologii au descoperit în această zonă. Avem deja o mulţime de exponate, pe care până acum nu le-am putut prezenta publicului pentru că nu am avut un spaţiu adecvat. Imediat după semnarea contractului de finanţare vom demara licitaţia, pentru că dorim ca, până în luna iunie anul viitor, să finalizăm lucrările şi să-l dăm în folosinţă”, a explicat primarul.