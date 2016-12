Centru de Internet pentru Public

Primăria Medgidia va inaugura în acestă săptămână Centrul de Internet pentru Public Biblionet, cu sediul în incinta Bibliotecii Municipale, care se numără printre cele 16 din judeţ care au fost selecţionate să participe la acest program. Potrivit Primăriei, programul Biblionet - lumea în biblioteca mea - are o valoare totală de 26,9 milioane de lei, este finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates şi are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în România. Biblionet este un parteneriat între IREX (Internaţional Research&Exchanges Board), Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniul Naţional, Fundaţia EOS (Educating for an Open Society), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi bibliotecile publice româneşti. Centrul de Internet pentru Public din Medgidia este dotat cu 10 calculatoare noi conectate la internet, la care vor avea acces gratuit toţi cei care vor să folosească internetul pentru a studia şi a se documenta. (T.I.)