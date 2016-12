Centru de Tineret, inaugurat la Poarta Albă

În comuna Poarta Albă, un cămin cultural vechi de peste 40 de ani a fost transformat într-un Centru de Tineret modern. Construcţia, reabilitată cu bani europeni prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa (ZMC), este situată în centrul comunei, dar nu mai era folosită de mulţi ani şi dădea un aer trist şi bătrânesc localităţii. De ieri, însă, lucrurile s-au schimbat, iar construcţia nouă, care îmbină rusticul cu modernul, face ca localitatea să pară mult mai modernă. Cum s-a ajuns la reabilitarea acestei clădiri au explicat ieri, administratorul delegat al ZMC, Ani Merlă, şi primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. „Prima discuţie privind reabilitarea acestui obiectiv a avut loc în 2009, în condiţiile în care noi, în localităţile din mediul rural, nu puteam accesa nimic din fondurile acestui program operaţional care era destinat zonelor metropolitane în exerciţiul financiar 2007 - 2013. Am discutat şi am găsit soluţia pentru reabilitarea centrelor de tineret din localităţile ce aparţin ZMC, pentru că avem nevoie în localităţi să dezvoltăm cât mai mult modalităţile prin care să stimulăm copiii, să le dăm posibilitatea să evolueze, să aibă unde să-şi petreacă timpul liber“, a declarat Delicoti, care a adăugat că în Poarta Albă există tot mai mulţi elevi, cei mai mulţi dintre ei fiind foarte talentaţi. „Avem un ansamblu de dans, am avut şi o trupă de teatru şi acum dorim să reluăm, în funcţie de cerinţele copiilor şi ale părinţilor, teatrul ori alte activităţi extracuriculare“, a mai spus Delicoti.

ŞI ALŢII, LA FEL CA EI Activităţi asemănătoare se derulează deja în alte două localităţi constănţene (Corbu şi Lumina), unde au fost inaugurate două centre similare. „Mai avem de inaugurat alte cinci centre de tineret care se află în diferite stadii de construcţie, unele chiar spre finalizare, în alte localităţi din jurul Constanţei. Aceasta a fost singura posibilitate pentru ca unităţile administrative din mediul rural să poată accesa bani europeni“, a declarat, la rândul său, Ani Merlă.