Centru multi-funcţional de sănătate, cu sprijinul CJC

LANSARE Pentru Băneasa, pol important de dezvoltare în sud-vestul judeţului, conducerea PSD Constanţa, reprezentată prin preşedintele formaţiunii, primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi prim-vicepreşedintele organizaţiei şi preşedinte CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, propune o nouă echipă, condusă de Nicuşor Florescu, care şi-a lansat, aseară, candidatura pentru funcţia de primar. Florescu a declarat că a acceptat să candideze pentru că a considerat că trebuie să-şi aducă contribuţia, prin experienţa acumulată în timp, la devenirea europeană a oraşului. „Am prevăzut în strategia mea proiecte privind reactualizarea documentaţiei la proiectele actualului primar, respectiv reabilitarea Văii Pârâului Chiciu pe o lungime de 6 km, pentru a proteja de inundaţii familiile care locuiesc în zonă, înfiinţarea de parcuri şi spaţii verzi, reabilitarea trotuarelor, precum şi proiecte de protecţie a mediului din programul “energie verde””, a spus Florescu, care a menţionat că proiectele sunt perfect realizabile, mai ales că va avea sprijin de la Bucureşti, din partea Guvernului USL. Candidatul PSD şi-a propus să facă demersuri în vederea obţinerii de fonduri pentru reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv pentru construirea unei staţii de epurare. „Voi amenaja un obor cu dotările şi utilităţile aferente, avem în vedere construirea unui cămin nou şi a unei grădiniţe cu două săli de clasă şi loc de joacă, ambele în satul Făurei. Vom înfiinţa un club al pensionarilor şi o bază sportivă modernă. Nu în ultimul rând, voi promova proiectul de asfaltare totală a străzilor din Băneasa, Negureni şi Făurei şi reabilitarea drumului comunal Făurei - Tudor Vladimirescu”, a mai spus Florescu.

CENTRU MEDICAL Cel mai important proiect al lui Florescu ţine de redeschiderea spitalului din Băneasa, unde, în cel mai scurt timp, va fi înfiinţat un Centru multi-funcţional de sănătate, care va aparţine de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Închis de fostul guvern portocaliu, reînfiinţarea Centrului de sănătate din Băneasa a fost posibilă cu ajutorul conducerii CJC, prin preşedintele Nicuşor Daniel Constantinescu, şi al senatorului PSD Nicolae Moga, care au făcut demersuri pentru ca la Băneasa să fie înfiinţată o secţie de primiri urgenţe şi o secţie medicală şi pediatrie. „Portocaliii au închis spitalul de la Băneasa şi au lăsat 100.000 de oameni din zonă fără act medical. O crimă şi o bătaie de joc a fostei guvernări! Abia acum, după ce am discutat cu premierul Ponta, am obţinut o hotărâre de Guvern pentru a redeschide unitatea spitalicească din Băneasa, lucru care se va întâmpla în maximum trei săptămâni. De asemenea, am dat o hotărâre de Consiliu Judeţean pentru a înfiinţa o unitate de primiri urgenţe, lucru care este meritul senatorului Moga şi al candidatului Nicuşor Florescu, care m-au sunat în fiecare zi pentru a rezolva această problemă”, a declarat Constantinescu. La rândul său, primarul Radu Mazăre a declarat: „Trebuia să fiu la Galaţi, aşa cum am fost şi la Craiova şi Botoşani, să explic că se pot da pachete pentru bătrâni, că se pot construi case sau cluburi pentru pensionari. Am refuzat să plec la Galaţi pentru a fi la Băneasa, pentru că aici m-am simţit mereu bine”.