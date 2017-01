Centru pentru copiii cu dizabilităţi din Cernavodă

PROIECT Începând de ieri, copiii diagnosticaţi cu autism sau ADHD (deficit de atenţie - n.r.) din Cernavodă nu vor mai fi nevoiţi să se deplaseze până la Constanţa pentru a face terapie. Asta deoarece Primăria a deschis, ieri, un Centru de terapie pentru copiii cu nevoi speciale, care are sediul la parterul Internatului de la Liceul „Anghel Saligny“. Cu ocazia inaugurării centrului, edilul-şef al oraşului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, a spus că proiectul a fost realizat de Primărie, în colaborare cu Asociaţia “Departe de casă” din Constanţa. „În Cernavodă nu numai pensionarii sau persoanele sărace au nevoie de ajutorul administraţiei locale, ci şi copiii cu probleme speciale, mai ales că în oraşul nostru avem peste 50 de copii care au probleme medicale grave. Astfel, în viitorul Centru vor fi implementate tehnici recuperatorii moderne (ex. Art Therapy) pentru copiii instituţionalizaţi, copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi copiii diagnosticaţi cu autism sau ADHD, care necesită educaţie specială”, a spus Gheorghe Hânsă. În plus, a afirmat primarul, copiii şi tinerii cu autism, sindrom Down, tulburări locomotorii sau de vorbire vor beneficia şi de terapie prin echitaţie, care va fi realizată la sediul Asociaţiei „Save the Dogs and other Animals”.

AJUTOR Edilul a adăugat că Centrul a pornit cu şase clase, pe care administraţia locală le-a amenajat şi dotat. „În această instituţie specială vor fi asistaţi copii cu vârste cuprinse între 3 şi 14 ani atât din Cernavodă, cât şi din localităţile Rasova şi Cochirleni. Toate cheltuielile cu această instituţie vor fi suportate de la bugetul local”, a spus Hânsă.