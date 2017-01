Centru Zonal al RAJA, la Buftea

Locuitorii din oraşul Buftea au primit drept cadou, de Zilele oraşului, calitate în furnizarea apei şi în serviciul de canalizare. În plus, SC RAJA Constanţa a investit în ultimele două luni 200 mii lei, bani cu care au fost achiziţionate materialele pentru amenajarea Centrului Zonal Buftea şi pentru amenajarea unui parc într-un spaţiu care, până acum două luni, creşteau numai buruieni. Parcul, pe o suprafaţă de un hectar, \"găzduieşte\" spaţii verzi, bănci, spaţii de joacă pentru copii şi chiar o pistă pentru biciclişti. Clădirile centrului zonal au fost, de asemenea, reconstruite, vechiul sediu fiind unul dezafectat, în care nu mai puteau fi ţinute nici măcar utilaje. Directorul RAJA, Felix Stroe, spune că toate lucrările au fost realizate de angajaţii Secţiei de Proiectare în Construcţii şi de cea Mecano-Energetică a societăţii, în felul acesta compania scutind mai bine de 100 de mii de lei. RAJA a preluat serviciul de furnizare a apei de la un fost operator Italian, acesta din urmă lăsând în ultimii ani locuitorii să sufere din cauza serviciilor de proastă calitate pe care le oferea. \"Am lucrat cu un SRL din Italia şi am muncit trei ani ca să încheiem contractul cu ei. După doi ani de colaborare abia am reuşit să introducem apă în toate zonele oraşului. Colaborarea cu RAJA înseamnă enorm, pentru că proiectele noastre nu se încheie aici, ci se vor derula în continuare\", a declarat primarul oraşului Buftea, Ion Stoica. În doar două luni, RAJA Constanţa a reuşit să amenajeze şi parcul, să reabiliteze clădirile şi să achiziţioneze utilajele de care centrul avea nevoie, ca să funcţioneze. Investiţiile nu se vor opri aici. Felix Stroe spune că, până în 2015, RAJA va face investiţii în Buftea de două milioane de euro, constând în extinderea reţelei de canalizare în două noi cartiere şi construcţia unei staţii de epurare. Locuitorii din Buftea nu vor trebui să-şi facă probleme nici în privinţa preţului, care, conform afirmaţiilor lui Stroe, sunt la fel ca în Constanţa. \"Centrul de aici va coordona activitatea de furnizare a apei şi canalizării în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, acolo unde noi oferim aceste servicii. Intenţia noastră este să ne extindem şi să oferim servicii de cea mai bună calitate şi să ne menţinem renumele de cea mai mare şi mai eficientă companie de apă şi canal din România\", a declarat Stroe, care a adăugat că, cel mai probabil, până în următorii doi ani, în România vor rămâne doar 11 operatori de apă şi canalizare, printre care va fi şi RAJA Constanţa. La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa Cristinel Dragomir a declarat că interesul companiei constănţene este să se extindă şi de aceea oferă şi servicii de cea mai bună calitate. \"Ne dorim să acoperim tot judeţul Ilfov şi nu se poate altfel decât oferind servicii de calitate la preţuri bune, pentru a fi atractivi\", a declarat Dragomir. La inaugurarea centrului zonal a fost prezent şi ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Oprea, care l-a felicitat pe Stroe pentru treaba făcută. \"În sfârşit, se poate spune că raportul calitate preţ e echitabil la Buftea“, a declarat Oprea.