Centrul atenţiei în Mamaia: “Sultanul” Mazăre şi fetele frumoase

UN SULTAN AL SECOLULUI XXI O nouă paradă a distracţiei cu care alegorice, organizată de Primăria Constanţa, împreună cu cluburile din staţiunea Mamaia, s-a desfăşurat, sâmbătă seară, în cea mai animată staţiune a litoralului. Majoritatea cluburilor care au participat la prima paradă a verii, de pe 6 iulie, au fost prezente în stradă şi sâmbătă, cu excepția carului alegoric Crema Summer Club, care a luat foc înainte de show. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a făcut senzaţie încă de la apariţia sa în parcarea Aqua Magic, locul de unde a pornit „fiesta” motorizată. El a venit costumat în sultan, cu o caleaşcă albă cu vizitiu turc, alături de patru dintre cele mai frumoase cadâne. Primarul a strălucit în ţinuta sa recomandată de designerul Cătălin Botezatu, cu toate accesoriile demne de un suveran musulman autentic. Acesta s-a urcat pe carul alegoric al clubului Princess, unde a fost invitat de un întreg „harem” de cadâne şi dansatoare din buric, alături de care a pornit pe traseul paradei, de la Aqua Magic la Piaţeta Cazinoului. În acelaşi car alegoric a fost prezent şi dansatorul Mihai Mitoşeru. Pe car, Mazăre a şezut turceşte lângă fete, a tras din narghilea, a făcut cu mâna mulţimii care a părăsit plaja ca să vadă parada şi a dansat pe ritmuri orientale.

„Am încercat să-mi pun şi mustaţă, dar nu se lipea şi am preferat să nu risc. Am venit cu vizitiul în caleaşcă, alături de cadâne, am şi hanger adevărat... Hangerul ar fi fost bun pentru vineri, la miting”, a spus Radu Mazăre, înainte de paradă. Întrebat dacă s-ar căsători, în cazul în care ar putea să-şi ia mai multe neveste, Mazăre s-a amuzat: „Da, dar mi-aş dori ca în Africa de Sud, vreo 10 sau 20, nu două sau trei ca în Orient”.

UN NOU PUNCT TURISTIC - FASHION CORNER-UL DIN MAMAIA Traseul carelor alegorice s-a oprit în zona Castel, însă primarul a coborât în Piaţeta Cazinoului, la Fashion Corner, unde a fost întâmpinat de întreagă trupă de fotomodele Fashiontv şi, bineînţeles, de o mulţime interminabilă de turişti, care s-au fotografiat alături de „sultan” şi frumoasele cadâne. Printre cei prezenţi la inaugurarea Fashion Corner-ului care face parte din cadrul proiectului „Tourism Summer Festival 2012”, iniţiat de Primăria Constanţa, în parteneriat cu Fashiontv, s-au aflat primarul de Monaco, George Marsan, preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, şi directorul de marketing al Fashiontv România, Andreea Severa. Aceştia au asistat, împreună cu primarul şi publicul, la o scurtă prezentare de modă a unor creaţii ce poartă semnătura unor tineri designeri români, studenţi ai Universităţii de Artă şi Creaţie din Cluj. După numeroase poze cu turiştii, primarul-sultan Mazăre şi-a dat jos turbanul şi a părăsit mulţimea, însă modelele Fashiontv vor fi prezente permanent la Fashion Corner, pentru şedinţe foto şi oferirea de informaţii despre posibilităţile de distracţie din staţiunea Mamaia. Fashion Corner-ul va găzdui, în august, evenimente în cadrul cărora vor avea loc prezentări de modă, concursuri şi petreceri ce vor putea fi urmărite, prin intermediul Fashiontv, pe cinci continente.