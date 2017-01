Centrul Comercial Tom, un succes încă din prima zi

Încă din prima zi, centrul comercial Tom a fost vizitat de mii de cumpărători, cei mai nerăbdători dintre aceştia aşteptînd, în parcare, încă de la primele ore ale dimineţii, cu mult înainte de deschiderea magazinului. Cei mai harnici clienţi au fost şi cei mai norocoşi, ei avînd şansa să se bucure primii de promoţiile oferite de Carrefour, Bricostore, Media Galaxy, precum şi de celelalte 80 de magazine aflate în centrul comercial. “Am venit mai mult din curiozitate, dar pot să spun că am găsit nişte oferte pe care nu puteam să le ratez. Deocamdată am luat pentru băiatul meu un telefon şi mă uit şi după ceva pentru casă. Am ajuns de puţin timp, dar sînt impresionată de cît de mare este Tom”, a spus Dariana Manole, unul dintre primii clienţi ai centrului comercial Tom. Dacă imediat după ora 9.00, cel mai aglomerat loc era magazinul Media Galaxy, în numai cîteva ore, întreg centrul comercial, care are o suprafaţă de vînzare de 32.000 mp, a devenit neîncăpător pentru miile de clienţi veniţi la cumpărători. În jurul orelor 12.30, aglomeraţia s-a mutat la hypermarketul Carrefour, unde personalul de la bancul de probe şi de la casele de marcat a reuşit cu greu să facă faţă cererii foarte mari. “Stau cam de 10 minute la rînd la casa de marcat, dar am ţinut neapărat să vin din prima zi, pentru că am aflat că sînt preţuri foarte mici aici. Sînt multe case de marcat şi rîndul merge repede. La Carrefour am găsit să cumpăr tot ce mi-am propus”, a spus, la rîndul său, Vasile Mălai, un client al hypermarketului Carrefour. Şi constănţenii care au trecut pragul magazinului Bricostore au avut parte de surprize. Pe lîngă preţuri promoţionale, clienţii care au ales dintre cele 40.000 de produse din magazin au fost răsplătiţi cu carduri de fidelitate, reduceri şi cadouri. Aglomerate au fost şi magazinele de îmbrăcăminte, încălţăminte, frumuseţe, sănătate şi de decoraţiuni, în timp ce restaurantele şi fast-food-urile s-au dovedit neîncăpătoare pentru clienţii Tom, care, prin prezenţa lor, au dovedit, încă o dată, cîtă nevoie avea Constanţa de un astfel de centru comercial. “Este un loc minunat, în care poţi petrece o zi întreagă fără să te plictiseşti. Este foarte plăcut aici, pentru că, după o repriză de cumpărături, ai posibilitatea să iei masa în aceeaşi locaţie. Îmi place aici şi pentru că sînt magazine pe care nu le mai putem găsi în altă parte în Constanţa. Am venit să îmi cumpăr cîteva haine, dar nu am putut să rezist tentaţiei şi mi-am luat şi cîteva produse de îngrijire corporală. Preţurile sînt accesibile pentru orice buzunar”, a spus Daniela Cerşemba, client Tom.

Interesul constănţenilor pentru noul centru comercial Tom, deschis ieri la Constanţa, s-a putut observa şi prin prisma traficului intens de pe bd. Tomis, dar, mai ales, după numărul impresionant de maşini care nu au mai încăput în parcarea de 1.500 de locuri şi care au fost lăsate pe marginea şoselei, pe ambele sensuri, pînă în apropierea intersecţiei bd. Tomis cu bd. Aurel Vlaicu. Mai mult decît atît, semaforul montat la intrarea în centrul comercial Tom nu a mai putut face faţă afluxului de maşini, fapt pentru care în zonă a fost detaşat un lucrător al Serviciului Poliţiei Rutiere pentru a fluidiza traficul. “Nu mă aşteptam să fie atît de aglomerat, şirul de maşini se întinde pe o distanţă de un kilometru, pe ambele sensuri de mers. De la vaporaş şi pînă la intrarea în centrul comercial am făcut 10 minute. Dar greul începe abia în parcare, cînd va trebui să găsesc un loc unde să îmi las maşina. Am venit la Tom cu familia să facem cumpărături pentru casă. Ne vom uita în special la oferte”, a declarat Gabriel Traşcă.