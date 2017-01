Centrul de Cercetări al Elevilor, un nou început

Elevii constănţeni membri ai Centrului de Cercetări al Elevilor, din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa, au sărbătorit, sâmbătă, 23 octombrie, începerea unui nou an educaţional. Cu această ocazie, au fost prezentate rezultatele obţinute anul trecut, precum şi temele de cercetare planificate pentru acest an. „Până în prezent s-au înscris peste 80 de elevi din unităţile şi instituţiile de învăţământ din Constanţa. Ne aşteptăm ca, în zilele următoare, numărul acestora să ajungă la peste 100”, a declarat prof. Ion Băraru, din cadrul CNMB. Pentru acest an, membrii Centrului doresc să încheie parteneriate cu universităţile constănţene, în vederea realizării unor serii de cercetări, precum şi continuarea activităţilor în folosul comunităţii. De asemenea, se intenţionează extinderea proiectului privind realizarea unei insule artificiale în Marea Neagră. De menţionat că la proiectele Centrului vor participa şi o parte din absolvenţii CNMB care studiază, în prezent, la facultăţi din străinătate.