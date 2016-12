Centrul de Copii şi Juniori al FC Farul, lăsat de izbelişte

La conferinţa de presă de ieri, Ion Constantinescu, Dumitru Antonescu, Mihai Turcu, Eugen Şovăilă şi Grigorie Tudor, antrenorii Centrului de copii şi juniori de la FC Farul, au acuzat situaţia umilitoare în care s-a ajuns, din cauza lipsei de interes a conducerii clubului şi a problemelor financiare. „Este o situaţie penibilă. FC Farul a ajuns să cerşească bani şi un loc în competiţie. În privinţa Centrului de copii şi juniori, aş vrea să reamintesc că am dat actualilor patroni 22 de copii de Liga I şi şi-au bătut joc de ei. Anul trecut eram la toate turneele finale, iar la ora actuală aproape că nu mai avem nimic. Este o ruşine ceea ce s-a întâmplat în ultimul an. Am mers în deplasări pe banii noştrii ai părinţilor sau ai unor sponsori. Am ajuns să ne cerşim salariile, pe care nu le-am mai primit de câteva luni. Chiar nu merităm nimic după munca asta? Farul încă nu a murit. Mai trăieşte prin Centrul de copii şi juniori, iar cei 200 de copii de acolo trebuie să ştie acest lucru”, a spus, cu lacrimi în ochi, Ion Constatinescu. „Să ne unim cu toţii să facem o echipă nouă, să plecăm de jos şi să o ducem cât mai sus, să aibă şi Constanţa o echipă care să joace în Europa. Trebuie să creştem copiii şi să mulţumim oraşul, să vină lumea înapoi la stadion”, a adăugat fostul mare jucător constănţean Dumitru Antonescu. Salvarea juniorilor aflaţi actualmente în curtea Farului ar putea veni de la noul club, care va fi înfiinţat de autorităţile locale. „Cum să nu ai o pepinieră proprie la un club de fotbal? Este un lucru obligatoriu”, a spus vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir.