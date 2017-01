Centrul de Informare al Primăriei Constanţa se mută la City Mall

De la mijlocul acestei săptămâni, Centrul de Informare Cetăţeni al Primăriei Constanţa, situat în prezent pe strada Ecaterina Varga, va funcţiona la City Park Mall, la Sky Level. În vechiul sediu se va desfăşura doar activitatea de acordare a subvenţiilor pentru căldură. Viceprimarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău a declarat că au fost mai multe motive pentru care au decis mutarea centrului. “În primul rând, la City Park Mall avem un spaţiu mult mai mare şi mai adecvat pentru activitatea pe care o desfăşoară acest centru. De asemenea, la City Mall există şi locuri de parcare suficiente, şi nu se vor mai crea blocajele pe care le întâlneam frecvent pe Ecaterina Varga. De asemenea, când s-a luat decizia mutării Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni, am dorit să venim mai aproape de locuitorii oraşului prin aceea că am modificat programul. Dacă pe Ecaterina Varga programul era până la ora 16.00, aici programul va fi între 10.00 şi 18.00, fiind astfel un program care să le permită constănţenilor să îşi rezolve problemele”, a declarat Făgădău. El a precizat că în locaţia unde va funcţiona Centrul de Informare, constănţenii vor putea găsi şi alte servicii, cum ar fi cele de plată a taxelor şi impozitelor, a gazelor etc… “Poate că cel mai important motiv pentru care am decis să mutăm Centrul de Informare la City Mall este acela că nu vom plăti nicio chirie, ceea ce înseamnă o reducere a cheltuielilor bugetare actuale”, a spus Făgădău.