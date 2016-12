Centrul de reabilitare Techirghiol se modernizează

PROIECT Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a semnat, ieri, ordinul de începere execuţie lucrări în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corpul A, în vederea înfiinţării unui Centru de îngrijire şi asistenţă Techirghiol” finanţat prin Programul Operaţional Regional, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi psihice şi asociate din judeţul Constanţa, în vederea integrării sociale a acestora ca şi cetăţeni în măsură să-şi controleze singuri viaţa.

EFORTURI “CJC pune un accent deosebit pe problemele sociale. Din 2004 şi până în prezent, CJC a făcut eforturi pentru a susţine programele sociale la nivel judeţean. Reabilitarea centrelor pentru persoanele cu handicap, construirea de locuinţe sociale sunt doar câteva dintre acţiunile CJC prin care s-a dat posibilitatea persoanelor cu handicap să coexiste în condiţii foarte bune. Din nefericire, bugetul şi eforturile CJC sunt limitate, pentru că altfel am fi făcut mult mai multe lucruri în acest domeniu. Capacitatea CJC de cofinanţare a proiectelor cu fonduri europene a fost şi ea limitată, pentru că de la an la an resursele bugetare au fost tot mai puţine. Şi în aceste condiţii vitrege am făcut lucruri care să schimbe imaginea României, prezentată de multe ori tendenţios de către televiziunile occidentale”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie. La rândul său, directorul Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului, Petre Dinică, a declarat că fondurile pentru întreţinerea persoanelor cu handicap sunt insuficiente. “Din nefericire, numărul persoanelor asistate este în creştere. Pentru că astfel de persoane nu pot fi menţinute în comunitate, ele ajung la noi. Fondurile pentru susţinerea unor astfel de persoane nu sunt asigurate nici măcar la nivelul standardelor care guvernează în prezent activitatea noastră. Sunt insuficiente, iar acest lucru este posibil din cauza faptului că autorităţile locale nu au la dispoziţie sursa de finanţare prin care astfel de servicii să fie susţinute. Suntem în această situaţie dificilă şi din cauză că descentralizarea la nivel local a resurselor financiare nu se face de către Guvern”, a declarat Petre Dinică. Proiectul demarat ieri are o valoare de peste 3 milioane de lei şi, pe lângă reabilitarea corpului A, mai prevede şi dotarea a patru cabinete medicale de terapie cu aparatură şi echipamente moderne, echiparea sălilor de activităţi şi a dormitoarelor. Potrivit constructorului, proiectul trebuie finalizat în martie 2012.