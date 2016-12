Centrul Eco-turistic Delta Dunării, “cel mai spectaculos muzeu de ştiinţe ale naturii din Europa de Sud-Est”

Locuitorii municipiului Tulcea, dar şi turiştii care vor veni de acum înainte în Delta Dunării, pot vizita Centrul Eco-turistic Delta Dunării, care a fost inaugurat, ieri, în prezenţa autorităţilor locale, regionale, a unor reprezentanţi guvernamentali şi a instituţiilor deconcentrate din teritoriu, a tour-operatorilor şi a partenerilor ucraineni implicaţi în proiect. Investiţia în Centrul Eco-turistic Delta Dunării a fost realizată cu susţinerea financiară a Consiliului Judeţean Tulcea (CJT) şi a Uniunii Europene (UE), prin Programul de Vecinătate România - Ucraina 2004. Amplasat în centrul municipiului Tulcea, centrul recreează atmosferica mirifică a Deltei Dunării, de la cadrul natural prezentat prin intermediul dioramelor, la aspectele socio-culturale, tradiţionale şi încheind într-un mod inedit cu acvariul poziţionat la demisolul clădirii. Fauna şi flora recreate în Centrul Eco-turistic reprezintă o adevărată anticameră a Deltei, în care vizitatorii sînt martorii celor mai spectaculoase aspecte specifice, care niciodată nu pot fi surprinse într-o singură vizită în mediul natural. Centrul Eco-turistic Delta Dunării este unul dintre cele mai moderne spaţii de expunere interactivă realizate în România, un obiectiv turistic care va atrage un număr mare de turişti, a cărui valoare a ajuns la 4 milioane de euro. Directorul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Florin Topoleanu, a introdus publicul în lumea Deltei prin intermediul unui film de prezentare a rezervaţiei, declarînd că, în opinia sa, centrul este cel mai spectaculos muzeu de ştiinţe ale naturii din Europa de Sud-Est. “Delta Dunării are nevoie de acest muzeu, pentru a cunoaşte mai bine patrimoniul natural din Dobrogea”, a declarat directorul institutului. În plus, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Victor Tarhon, a declarat că proiectul iniţial a început în urmă cu 13 ani, însă au întîmpinat o serie de probleme specifice marilor realizări. „Mă bucur că am reuşit să realizăm un obiectiv de talie europeană cu care ne mîndrim, care să facă anticameră pentru orice cetăţean al planetei ajuns la porţile Deltei Dunării, care, însă, nu poate fi cunoscută doar printr-o singură vizită”, a susţinut preşedintele CJT.

CJT este una dintre instituţiile care a contribuit cu suma de 745.000 euro, la care se adaugă şi contribuţia PHARE, de aprox. 500.000 euro. Toţi speclialiştii prezenţi la inagurarea de ieri au susţinut că Delta reprezintă o rezervaţie transfrontalieră, fără graniţe, ce are nevoie să fie făcută cunoscută lumii întregi, iar în acest sens, prin Programul de Vecinătate România - Ucraina, este nevoie de realizarea unor circuite turistice, în care să fie implicate autorităţile participante la proiect. Prezentă la invitaţia autorităţilor din Tulcea, preşedintele ANAT, Corina Martin, a susţinut că Delta Dunării reprezintă cel mai mare patrimoniu pentru ţara noastră, devenit deja brand, alături de mitul lui Dracula, şi, de aceea, ea va fi promovată, în continuare, de agenţiile de turism. „Am venit să aduc un mesaj al agenţiilor de turism. Sîntem onoraţi şi bucuroşi că putem include acest nou obiectiv în trasee şi circuitele turistice, atît naţionale cît şi internaţionale, pentru a creşte valoarea turistică a Dobrogei”, a declarat preşedintele ANAT. Mai mult, Corina Martin a declarat că Centrul Eco-turistic Delta Dunării va fi inclus şi în ruta croazierelor şi a lansat, încă o dată, invitaţia către CJT de a se alătura Asociaţiei de Promovare a Turismului-Litoral, oferind inclusiv un stand independent de promovare a Deltei Dunării la Tîrgul ANAT de la Braşov, care se va desfăşura în luna mai. Ea i-a înmînat preşedintelui CJT un album de prezentare a judeţului Constanţa, din partea Consiliului Judeţean Constanţa.