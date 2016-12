Centrul Europei, grav afectat de schimbările climatice

Peste 10% din populaţia mondială ar putea fi afectată dur, în 2100, de consecinţele încălzirii climatice, avertizează un studiu internaţional, care identifică punctele fierbinţi ale Globului. Aceste puncte fierbinţi sunt definite ca fiind cele în care cel puţin două sectoare capitale pentru viaţa umană ar fi afectate de încălzirea climatică, dacă nicio reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră nu este înregistrată până atunci şi dacă temperatura creşte în medie cu 4 grade C în raport cu perioada 1980-2010. Sectoarele capitale sunt agricultura, accesul la apă, ecosistemele şi impactul asupra sănătăţii. Schimbările climatice vor afecta în special zona din sudul Amazoniei, cu modificări serioase ale condiţiilor de acces la apa potabilă, culturilor şi ecosistemelor. A doua regiune cea mai afectată ar fi Europa meridională, din cauza unui acces mai dificil la apă şi a recoltelor slabe, potrivit acestei lucrări conduse de Franziska Piontek, de la Institutul de Cercetare asupra Impactului Climatului din Potsdam, Germania. Astfel de consecinţe încep să se facă resimţite de la o creştere a temperaturii cu 3 grade C în raport cu media perioadei 1980-2010. De la o creştere cu 4 grade C, 11% din populaţia mondială ar fi afectată.

Celelalte puncte fierbinţi ale Globului ar fi regiunile tropicale ale Americii Centrale şi ale Africii, precum şi platourile înalte etiopiene. Unele regiuni ale sudului Asiei vor suferi de asemenea din cauza recoltelor slabe combinate cu accesul dificil la apă şi schimbări ale ecosistemelor. Nicio regiune a lumii nu ar fi totuşi afectată în acelaşi timp în cele patru sectoare vitale studiate, potrivit modelelor utilizate pentru aceste lucrări. Cea mai mare parte a Africii, în virtutea acestor modele, nu apare printre punctele fierbinţi prezentate. Autorii studiului punctează, totuşi, că situaţia era fără îndoială alta dacă secetele şi inundaţiile ar fi fost adăugate parametrilor studiaţi.