Centrul „Fair Play“, modernizat din donaţiile englezilor

Asociaţia „Fair Play“ din Constanţa găzduieşte în prezent 73 de copii şi oferă zilnic o masă caldă pentru mai bine de 200 de pensionari. În ultimele două săptămâni, 24 de camere au fost renovate complet prin bunăvoinţa unui grup de englezi, care au cumpărat mobilier nou, covoare, lenjerii de pat, draperii şi alte obiecte pentru a utila camerele copiilor, dar le-au şi zugrăvit şi au schimbat acoperişul imobilului. Englezii nu sunt la prima lor acţiune de ajutorare a centrului „Fair Play“, ei venind în fiecare an, începând cu 2003, să aducă îmbunătăţiri condiţiilor de viaţă ale copiilor. „Am venit în fiecare an pentru că am observat că, deşi tinerii sunt bine îngrijiţi, încă au nevoie de sprijin. Noi am căutat un proiect care să merite banii pe care voiam să îi investim spre a îmbunătăţi starea dormitoarelor şi a băilor“, a explicat coordonatorul echipei de muncitori din Marea Britanie, reverendul Ashley Cooper. Englezii spun că anul viitor vor reveni şi au în plan să renoveze cele 18 camere de la ultimul etaj, care până acum erau nefuncţionale pentru că ploua prin acoperiş, dar şi să construiască o magazie nouă. În total, capacitatea căminului se va mări cu 56 de locuri, începând cu anul viitor. „Pentru noi înseamnă extraordinar de mult acest ajutor, pentru că nişte reparaţii şi tot acest mobilier costă foarte mult şi noi nu ne putem permite să zugrăvim în camere, să le schimbăm mobilierul, covoare şi tot ce mai este necesar“, a spus preşedintele Asociaţiei „Fair Play“, Paula Cioceanu. Englezii spun că banii pe care i-au investit, aproximativ jumătate de miliard de lei, provin dintr-o acţiune pe care creştinii din bisericile din nordul Marii Britanii au organizat-o. Au cumpărat alimente, au pregătit mâncăruri pe care le-au vândut prin serviciul „delivery“ celor din comunităţile lor, iar banii obţinuţi i-au donat pentru a finanţa proiectul din România. Copiii sunt încântaţi de îmbunătăţirile aduse camerelor şi spun că vor avea mare grijă de noile dotări. „Noua cameră este foarte frumoasă, îmi place foarte mult. Am vorbit cu colega mea şi vom avea grijă de mobilier. E foarte frumos ce au făcut pentru noi şi îi apreciez pentru că ne ajută în fiecare an“, a spus Florentina, una dintre fetele care locuiesc în centrul social „Fair Play“.