Centura de Aur la box se întoarce la Constanţa

Constanţa va găzdui, în perioada 4-8 septembrie, cel mai important turneu de box organizat în România, Centura de Aur, o competiţie cu o tradiţie de peste 40 de ani, la care au fost prezenţi de-a lungul timpului pugilişti de renume din întreaga lume. Întrecerea, care se va desfăşura la Pavilionul Expoziţional, a revenit la viaţă graţie implicării autorităţile locale constănţene, Consiliul Judeţean Constanţa şi Consiliul Local Constanţa, alături de Federaţia Română de Box. În acest sens, ieri, la sediul CJC, a avut loc o întâlnire între preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, vicepreşedintele Federaţiei Române de Box, fostul mare pugilist Francisc Vaştag, şi Mihai Craiu, membru în Biroul Federal al FR Box şi omul care a adus FC Barcelona la Bucureşti prin firma sa de organizare de evenimente. Cei trei au discutat despre organizarea galei, dar şi despre un alt proiect de viitor, la iniţiativa preşedintelului CJC, Nicuşor Constantinescu: revitalizarea unuia dintre turneele de tradiţie, Mănuşa Litoralului.

„Am ales Constanţa, pentru că sunt constănţean. Un alt argument este că acest oraş are o tradiţie lungă atât în boxul românesc, cât şi în cel internaţional. La Constanţa s-a organizat de nenumărate ori Centura de Aur, un eveniment cu o tradiţie de câteva decenii, iar pentru sportivii noştri de mare valoare, ca Vaştag sau Doroftei, reprezintă un loc deosebit, unde au lucrat şi au făcut performanţă. Cel mai important argument este faptul că am găsit sprijin din partea autorităţilor locale. Este un lucru extrem de rar ca în zilele noastre autorităţile să se implice într-un eveniment din care nu fac profit financiar. Pur şi simplu, aceştia se implică benevol, cheltuie bani şi resurse, şi cu toţii încercăm să reînviem o tradiţie pe litoralul românesc”, a spus Mihai Craiu.

La startul întrecerii, care a fost organizată ultima oară în 2008, tot la Constanţa, vor fi prezenţi peste 150 de sportivi din 16 ţări. „La ediţia din acest an, sperăm să aducem cât mai mulţi sportivi şi să reluăm lăgătura cu mai vechii noştri parteneri din box, Germania, Ucraina sau Moldova. Apoi, în anii următori, sper ca şi alte ţări cu mare tradiţie în box, ca Rusia şi Cuba, să vadă valoarea competiţie şi să-şi dorească să vină la Constanţa. În plus, Centura de Aur a fost criteriu de calificare la Jocurile Olimpice de la Sydney, unde am mers cu 11 sportivi. Organizarea acestui turneu la Constanţa este un lucru benefic pentru boxul românesc, pentru că una este să lupţi pentru calificare prin alte ţări, şi alta este să o faci la tine acasă. Sperăm ca AIBA să redea turneului această calitate de criteriu de calificare”, a spus Francisc Vaştag.

Fostul mare campion a salutat iniţiativa preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, de a readuce la viaţă tradiţionalul turneu Mănuşa Litoralului. „Ar fi un lucru extraordinar dacă se va crea din nou acest turneu, la nivel internaţional, aşa cum a fost pe vremuri. Am prins şi eu câteva participări, dar cu mulţi ani în urmă. Se va vedea astfel că federaţia a început să lucreze şi vom pune din nou România pe harta boxului mondial”, a adăugat Vaştag, care a vizitat în cursul după-amiezii Pavilionul Expoziţional, alături de Mihai Craiu.