Cenuşa Ninei Cassian va fi trimisă în România

Serviciul memorial al poetei Nina Cassian va avea loc în 22 aprilie, la ora 16.00 (ora locală, n.r.), la Riverside Memorial Chapel din New York, cenuşa sa urmând să fie trimisă în ţară, au declarat, astăzi,surse apropiate familiei acesteia. Nina Cassian, considerată a fi marea seducătoare a literaturii române, a decedat ieri, la New York, la vârsta de 89 de ani, după o viaţă tumultuoasă, marcată de cenzura comunistă, dar şi de o creaţie ce s-a manifestat în mai multe domenii - poezie, proză, eseu şi traduceri -, atât în România, cât şi în Statele Unite ale Americii. Ea a decedat în urma unui stop cardiac. Ea a murit "liniştită", în reşedinţa ei, potrivit surselor citate. Nina Cassian, născută Renée Annie Cassian, s-a născut pe 27 noiembrie 1924, la Galaţi, şi trăia de mai mulţi ani la New York (SUA).