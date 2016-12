„Cenuşăreasa” revine în... haine noi

Cenuşăreasa, personajul magic de poveste care a încântat generaţii întregi de copii, descinde în pas de dans din cărţile de poveşti şi se întrupează din nou, pentru a-i fermeca şi pe cei mici, şi pe cei mari, într-o nouă montare coregrafică. „Misiunea” - deloc uşoară - de a o readuce pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” pe eroina lui Charles Perrault îi revine, de această dată, lui Horaţiu Cherecheş. Spectacolul de balet „Cenuşăreasa” va avea premiera sâmbătă, de la ora 19.00. Până atunci, repetiţiile sunt în plină desfăşurare, la scenă.

După ce a interpretat rolul prinţului, în ambele versiuni coregrafice de la malul mării - a mentorului său, Oleg Danovski şi a lui Călin Hanţiu - prim-balerinul constănţean a acceptat provocarea de a pune în scenă povestea Cenuşăresei. Folosindu-se de experienţa acumulată în cei aproximativ 30 de ani de activitate scenică, Cherecheş a adaptat libretul clasic al lui Nikolai Volkov şi a pus personajele să evolueze pe muzica lui Sergei Prokofiev, dar şi pe cea a lui Jules Massenet, la începutul şi finalul actului al II-lea.

„UN SPECTACOL NU TREBUIE SĂ PLICTISEASCĂ” „Experienţa pe care o am în spate mă ajută foarte mult. Fiind implicat foarte mult, zilnic, în arta dansului, am acumulat mult şi chiar îmi doream, la un moment dat, să încep să creez. Spectacolul va fi mai scurt decât variantele anterioare: puţin peste o oră şi jumătate. „La viteza în care trăim, un spectacol nu trebuie să plictisească. Am încercat să creez un spectacol nou din punct de vedere coregrafic (...). Dacă stăpâneşti destul de bine un vocabular în ceea ce priveşte coregrafia, totul este mult mai uşor”, a spus Horaţiu Cherecheş.

„Cenuşăreasa” este cea de-a doua experienţă coregrafică integrală a lui Horaţiu Cherecheş, prima fiind baletul neoclasic „Agon”.

Scenografia spectacolului este semnată de Cătălin Ionescu Arbore, iar asistent de regie este Monica Cherecheş. În rolul titular, publicul o va descoperi pe Amalia Mândruţiu, căreia i se vor alătura: Sergiu Dan - Prinţul, Eliza Maxim - Zâna, Mihai Pâslaru - mama vitregă, Laima Costa şi Delia Luca - surorile vitrege, Cezar Buculei - tatăl, Ştefan Răuţ şi Sorin Gâlcă - cavaleri.