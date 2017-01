Cenuşăreasa şi campioanele

Penultima rundă înainte de marea dispută pentru titlul continental aduce în arenă trei foste campioane europene şi o debutantă la acest nivel - Turcia. Revelaţia acestei ediţii de campionat european (chiar o veritabilă Cenuşăreasă, avînd în vedere cum era cotată la bursa pariurilor înainte de startul Euro), Turcia reuşeşte o nouă premieră după cea din 2002. Atunci cînd vecinii noştrii din Balcani au ajuns în semifinalele World Cup şi au cucerit bronzul mondial. În 2002, Turcia a ratat finala pentru că a fost oprită în semifinală de marea favorită - Brazilia. Situaţia pare să fie similară acum, turcii jucînd, astăzi, tot cu marea favorită - Germania de această dată. Fatih Terim este foarte sigur că echipa sa îi va elimina pe nemţi, dar accidentările şi suspendările din lotul otoman îi dau mari bătăi de cap. Iar dacă, pînă acum, Turcia a reuşit să surprindă pe toată lumea, cu Germania nu va mai fi aşa uşor. Nemţii sînt avertizaţi de puterea de luptă a turcilor şi nu vor mai lăsa garda jos pe final. De altfel, Germania este cea mai titrată din cele patru semifinaliste, avînd trei titluri europene şi alte două finale pierdute! În plus, tradiţia spune că Germania n-a lipsit mai mult de 12 ani dintr-o finală europeană. Iar ultima prezenţă germană în actul final a fost în Anglia anului 1996, cînd nemţii au cucerit titlul! Deci ar fi timpul pentru o nouă finală trecută în palmaresul Mannschaft-ului! Preluînd istoria fotbalistică a fostei URSS (pe nedrept, dacă ne gîndim că marile performanţe ale URSS-ului au fost obţinute cînd echipa era făcută pe scheletului lui Dinamo Kiev!), Rusia s-a trezit cu un palmares remarcabil - un titlu european şi alte trei finale pierdute. Acum ar fi timpul ca Rusia să demonstreze că merită acest palmares, lucru pe care-l poate realiza cu o calificare în finală. Mai ales că ultimul adversar dinainte de finală este... cel mai ghinionist posibil! Una dintre marile puteri ale fotbalului mondial, chiar cea mai puternică la nivel de echipe de club, Spania n-a reuşit să cîştige decît un singur titlu major la nivel de echipă naţională - titlul european din 1964! În rest eşecuri pe linie (majoritatea în meciuri eliminatorii), deşi Spania a fost o eternă favorită la coroana supremă. Mai mult, Spania se poate lăuda doar cu o singură altă finală, cea europeană din 1984, cînd a dat peste Franţa lui Platini. Nici o finală mondială (doar o semifinală, în 1950, cînd a terminat a patra!) şi un singur aur olimpic (la Barcelona în 1992, dar titlul olimpic nu are nici măcar valoarea unei cupe continentale...). Aragones speră să “spargă” acum toate aceste ghinioane, mai ales că Spania are o echipă capabilă să se încoroneze drept campioană a Europei.