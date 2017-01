„Cerbul de Aur” debutează cu un spectacol al artiştilor de muzică uşoară români

Ediţia de anul acesta a Festivalului „Cerbul de Aur” debutează, astăzi, la Braşov, cu un spectacol în care cunoscuţi cîntăreţi de muzică uşoară români vor interpreta melodii îndrăgite de toate generaţiile, potrivit TVR, organizator al evenimentului. Luminiţa Anghel şi Aura Urziceanu vor interpreta piesele „The Best\", respectiv „Pround Mary\", făcute cunoscute publicului din întreaga lume de Tina Turner. Mihai Georgescu şi Delia Matache vor bucura audienţa cu melodii precum „I Want To Break Free\" şi „I Will Survive\", cu care Queen, respectiv Gloria Gayner au făcut furori.

Iubitorii muzicii lui Tom Jones vor putea asculta piesa „Delilah\", în interpretarea lui Marcel Pavel. Monica Anghel va urca pe scena „Cerbului de Aur” cu melodia „Unchain My Heart\", în varianta interpretată de Ray Charles. Piesa „I Feel Good\", a lui James Brown, va fi cîntată de Aurelian Temişan. Regretatul Frank Sinatra va fi readus în memoria publicului de către Gabriel Cotabiţă, care va cînta „My Way\". Spectatorii şi telespectatorii vor putea fredona alături de Nicola şi Paula Seling piesele „Stop\" şi „I Will Always Love You\", care le-au adus succes lui Sam Brown, respectiv lui Whitney Houston.

Din spectacolul de deschidere nu va lipsi nici muzica românească. Doina Spătaru va cînta „Nu mă mai despart de tine\", Vlad Miriţă va aduce în atenţia publicului melodia „Eternitate\", cîntată de George Nicolescu, iar Leo Iorga va face audienţa să vibreze cu piesa trupei Compact - „Singur te caut în noapte\". Lista pieselor româneşti este întregită de melodiile „Dor de viaţă\", cu care Aura Urziceanu a bucurat publicul ani la rînd şi „Drumurile noastre toate\", a regretatului Dan Spătaru. Cele două piese vor fi interpretate de Nico, respectiv George Nicolescu.

Finalul spectacolului de deschidere va fi marcat de piesa lui Michael Jackson „We Are The World\", care va putea fi ascultată în interpretarea tuturor artiştilor. Acest spectacol va fi precedat de un program special pregătit de trupa Sistem şi de Baletul Festivalului „Cerbul de Aur”, a cărui coregrafie este asigurată de Tone Leonard, component al trupei Lord of the Dance, adus special din Irlanda pentru evenimentul de la Braşov.

Interpreţii din spectacolul de deschidere vor fi acompaniaţi de orchestra dirijată de Ionel Tudor, care cuprinde 15 instrumentişti profesionişti. Acestora li se vor alătura 20 dintre cei mai buni instrumentişti ai Filarmonicii din Braşov. După spectacolul de deschidere, prezentat de Delia Budeanu şi Aurelian Temişan, vor intra în competiţie primii opt concurenţi, din Italia, Australia, Letonia, Belgia, Moldova, România, Armenia şi Rusia.

Seara se va încheia cu un recital al trupei Hot Chocolate. Cu o carieră impresionantă, de mai bine de 30 de ani, Hot Chocolate a lansat, de-a lungul vremii, piese cunoscute în toată lumea - „You Sexy Thing\", „Every One\'s A Winner\", „It Started With a Kiss\" şi „So You Win Again\".

Ediţia din 2009 a Festivalului şi Concursului Internaţional „Cerbul de Aur” va reuni 25 de concurenţi din 18 ţări. Vedetele internaţionale invitate la Braşov sînt: Hot Chocolate, Steve Vai şi Tiziano Ferro. Pe scena „Cerbului de Aur” vor mai susţine recitaluri trupele şi artiştii români Direcţia 5, Vama, Holograf şi Loredana.