Cercetați pentru trafic de droguri

08:49:01 / 31 Martie 2015

sacul cu bani

dosar 888/2008 hasish 29, 8- ? ??? transformat in dosar 23920/3/2009 pentru traficul de drroguri ? poate a fost un schimb de simpatie pentru mine il imprumutasem de bani pentru litoral si restituiirea , anul 2008 eu oricum neprins de politist dobrin alexandru la i.r.a soseaua oltenitei lukoil , muzica pe acceleratie a intervenit nica cu un tip in cartier anul 2010 mi-a spart un dinte din gura cu fruntea un tip pirieten cu manitzah florin si cu alti tipi gen ciongo fratisul sichii - ai furat vreodata ceva ? . incinta supravegheata video la nica in gradina blocului anul 2008 cand ascundeam banii ai lui viciu urma mai tarziu cu orele sa restituii banii ai lui viciu lui traficant de droguri pe numele chetrariu laudiu constantin poreclit coteagah , prin un tip din gasca lui ... chetrariu claudiu constantin nu punea mana pe bani decat in euro . anul 2010 niculecu corina cu ocneanu adrian " f.b.i ! " . adica prin 2009 il invata ciocoiu florin pe taicaiul santajadu-l de bani si spunandu-i sa-mi transmita mie - nu i-ti convine ca esti liber ? . nu stia ca viciu era arestat penntru cartier sector 4 . pentru - ai furat vreodata ceva ? '. intrah si nica din clanul alba neagra pe anul 2006 regizarea de dinu oana si prietenele ei de la strada trestiana parcul tineretului trei blonde douah peugeut 206 de culori diferite la diferentzah de 2 minute unul bleu ( b--hey ) si unul negru telefonul mobil 7380 si vandt a doua zi de ea in big berceni . dinu oana care a fost prietena a lui chetrariu claudiu constantin un fel e terorist si ea umbla si fuma canabis anul 2005 interval 2007 ma mintzea pe mine ca ar vrea sa-i facah rhau lui chetrariu . in 2007 inceputul lui dinu ona devenea prietena a lui ciuciuc ionutz si chetrariu claudiu constantin - nu crezi ? du-te in intersectie sa vezi . si tot 2007 povestea chetrariu .c.c smecherilor de fatzah cu mine - cand ti-a dat un pumn oana si inca unu direct cu capul de perete si te-a pus la cucare te-a pus ; auzi ma? da ce aveatzi voi ? . povestea in dreptul scarii unu si rasta man lua pe banda . astepta sa zic de extasy . prin anul 2012 prietenile ai lui ciongo simulante ca vorbeau la telefonul mobil - luai extasy ? . anul 2009 cornel brancardier a.t.i eu terminaem programul cel real e de 6 ore beeam bere cu el vis a vis de secretariat pe niste scari treceau si muncitorii la care el - iarba e asa in familie ....cocaina e drogul bogatului , drogul doctorilor . a dat de inteles sa nu mai fumez cu tudor zis blndul omul al procurorului simona rusu . asculta si administratia , logic microfon spion de distantza ca anul 2010 neacsu iulian - bei bere mah ? . pe deoparte pe de alta blondul tudor in apartamentul a lui unchisul cel invalid si un gras cu ochelari de vedere de parca sa fi fost tataee de la mafia 2009-2010 la prima impresie eu in gandul meu : uite-l pe tataee .