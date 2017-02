Cercetare medicală! Primele intervenții chirurgicale asistate robotic!

În cadrul proiectului de cercetare medicală cu tema ”Studiu comparativ - chirurgia robotică versus abordarea clasică a patologiilor onco-uro-genitale”, au avut loc primele intervenții chirurgicale urologice laparoscopice asistate robotic. Ele au fost realizate luni la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central '”Dr. Carol Davila” (SUUMC). Potrivit unui comunicat al SUUMC transmis Agerpres, intervențiile chirurgicale au decurs fără probleme și complicații intra și post-operatorii, pacienții aflându-se într-o stare generală foarte bună, echilibrați hemodinamic și respirator, fapt ce le-a permis începerea, sub supravegherea medicală de specialitate, a programului de mobilizare și alimentare. Intervențiile au fost realizate de colonel medic dr. Marius Dinu, șef Secție Urologie, și de maior medic dr. Victor Mădan, ambii fiind atestați, la începutul acestui an, pentru operarea cu sistemul chirurgical robotic Da Vinci. Echipa operatorie a efectuat primele intervenții de prostatectomie radicală, sub supravegherea profesorului dr. Achilles Ploumidis, trainer în cadrul ORSI Academy, de la Athens Medical Center - Atena. ”Operațiile s-au desfășurat conform celor mai noi protocoale chirurgicale minim invazive, făcând astfel posibil ca pacienții români să beneficieze de terapii existente în centrele medicale de referință din Europa și SUA”, se arată în comunicat. Beneficiarii studiului de cercetare medicală, început luni, sunt pacienți cu patologie oncologică uro-genitală, selectați ca urmare a complexității cazurilor și a patologiilor asociate diagnosticului de bază, fapt ce necesită adoptarea unor tehnici chirurgicale minim invazive, avansate și complexe, care impun o disecție de mare finețe, cu o acuratețe crescută a suturilor, aplicate într-un spațiu anatomic de lucru foarte restrâns, precizează sursa citată. Față de alte metode chirurgicale laparoscopice/clasice, intervenția asistată robotic conferă nenumărate avantaje pentru pacient: scăderea ratei de complicații datorită preciziei crescute; reducerea timpului de spitalizare, a pierderilor de sânge intra și post-operatorii și, implicit, a necesarului de transfuzie, a durerii post-operatorii și a disconfortului, a riscului de infecție, toate acestea convergând spre optimizarea timpilor de recuperare pentru realizarea reinserției în viața socio-profesională. Programul operator va continua și marți. ”Această performanță medicală a fost posibilă ca urmare a dezvoltării activității derulate de specialiștii Centrului multidisciplinar de cercetare pentru abordarea multifuncțională a patologiei tumorale abdominale și mioosteoarticulare a bazinului și membrelor pelvine (CERPATUM), structură realizată în cadrul proiectului cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin intermediul Programului Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE), implementat de către unitatea noastră, în perioada 2014 - 2015, la nivelul Secției Chirurgie generală II”, se arată în comunicat.