Cercetarea ştiinţifică a doctoranzilor, reglementată de criterii internaţionale

Managerii proiectului naţional \"Doctoratul în Şcoli de Excelenţă\", avînd drept scop creşterea calităţii cercetării ştiinţifice derulate de doctoranzi, au prezentat, vineri, stadiul în care a ajuns proiectul la aproape un an de la lansare şi criteriile de evaluare a acestei activităţi. Proiectul este derulat de Uniunea Executivă pentru Finanţarea Învăţămîntului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice (UEFISCSU), Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţămîntul Superior (CNCSIS) şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţămîntului Superior şi face parte din cele cinci proiecte de învăţămînt finanţate prin Fondul Social European (FSE). Reprezentanţii acestor instituţii au explicat că activitatea derulată prin acest proiect are ca scop crearea unui cadru naţional coerent de evaluare a calităţii cercetării, structurarea unui program de excelenţă în universităţile din ţară şi dezvoltarea capacităţii de publicare ştiinţifică. Potrivit managerului proiectului, prof. dr. Ioan Dumitrache, din decembrie 2008, s-a format un panel internaţional de coordonare, din care fac parte şapte experţi străini şi şapte români, s-a făcut o analiză comparativă pentru a studia sistemele de învăţământ din alte ţări, s-au definit criterii de evaluare, grupate pe domenii specifice şi s-au organizat ateliere în centre universitate din România. \"Aş fi vrut, totuşi, ca universităţile să se implice mai mult. Este un moment crucial pentru învăţămîntul superior românesc. Trebuie să ne asumăm această responsabilitate, să susţinem performanţa şi să reuşim să modificăm mentalitatea vizavi de activitatea de cercetare\", a spus Dumitrache. În ceea ce priveşte criteriile de evaluare, acestea sînt în număr de patru şi au ponderi diferenţiate, pe grupuri de domenii. Criteriile sînt rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică (pondere de 50 - 70%, se referă la articole sau cărţi ştiinţifice publicate, brevete, realizări supuse legii dreptului de autor, etc.), mediul de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică (10 - 30%, se referă la traduceri, antologii şi editarea de volume, la conducători de doctorat, la manifestări ştiinţifice sau artistice la nivel internaţional, etc.), recunoaşterea în comunitatea academică (5 - 15%, se referă la participarea la conferinţe de prestigiu, invitaţii la universităţi de prestigiu, poziţii de conducere în organizaţii profesionale internaţionale, etc.) şi resursele financiare atrase pentru cercetare (5 - 15%). Prof. Dumitrache a subliniat, însă, că pentru a implementa un asemenea procedeu de evaluare coerentă, universităţile din România trebuie să se mobilizeze şi trebuie să se focalizeze pe domenii de interes deosebit, la dezvoltarea cărora să contribuie.