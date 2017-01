Cercetări în domeniul nanotehnologiei, la Constanţa

Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) găzduieşte, în perioada 29-31 august, a patra ediţie a conferinţei internaţionale „Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologics, ATOM-N 2008”. Manifestarea este organizată de conducerea UMC în colaborare cu Universitatea Politehnică Bucureşti. „Nanotehnologia reprezintă vîrful tehnologiei mondiale, motiv pentru care colectivele de cercetători din domeniul învăţămîntului şi al cercetării îşi concentrează efoturile pe această direcţie, pentru a ne alinia cu ceilalţi specialişti din UE. Obiectivul acestei conferinţe este de a realiza un schimb de experienţă între cercetătorii de la diverse unităţi şi instituţii care dezvoltă lucrări în acest domeniu”, a declarat general conference manager din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, prof. univ. dr. Ionică Cristea. Pentru că unul dintre scopurile conferinţei este acela de a aplica rezultatele cercetărilor în industrie, la conferinţă au fost prezenţi şi reprezentanţi ai întreprinderilor mici şi mijlocii. În total, la manifestare participă 166 de reprezentanţi ai universităţilor, institutelor de cercetare şi înterprinderilor din ţară şi din străinătate. Printre cei care vor prezenta rezultatele cercetărilor proprii în domeniul nanotehnologiei şi microelectronicii se numără şi reprezentanţi ai unor centre universitare din Finlanda, Germania, România, Ucraina, Republica Moldova, SUA, Elveţia, Franţa şi Marea Britanie. Prima ediţie a ATOM-N a avut loc în anul 2002, următoarele ediţii fiind organizate din doi în doi ani. Anul acesta este pentru prima dată cînd conferinţa este susţinută la malul mării. „Această manifestare ştiinţifică are o deosebită importanţă pentru UMC. Este un pas important pe care universitatea noastră îl face în direcţia integrării în tehnologia modernă”, a declarat rectorul UMC, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait.