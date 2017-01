Cercetările în cazul răfuielilor interlope, monitorizate de un ofiţer din IGPR

După vizita fulger de săptămîna trecută la Constanţa a şefului Poliţiei Române, chestorul principal Dan Valentin Fătuloiu, cercetările în cazul răfuielilor dintre grupările interlope din Constanţa sînt monitorizate de un ofiţer din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Chestorul principal Dan Valentin Fătuloiu a semnat ordinul de detaşare temporară la Constanţa a unui ofiţer din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale. Poliţistul, împreună cu o echipă de ofiţeri de la Serviciul de Investigaţii Criminale Constanţa, va urmări modul în care se face cercetarea în cazul ultimelor violenţe petrecute între interlopi. Surse din IPJ Constanţa spun că, în urma unui ordin al chestorului principal Fătuloiu, toate dosarele întocmite pînă în prezent pe numele interlopilor vor fi reverificate. Reamintim că, la sfîrşitul săptămînii trecute, aflat la Constanţa, şeful Poliţiei Române, chestorul principal Dan Valentin Fătuloiu a declarat că are indicii potrivit cărora în Constanţa există poliţişti care i-ar proteja pe membrii grupărilor interlope şi încearcă să tergiverseze ancheta în unele dosare aflate în lucru. Acesta a fost şi motivul pentru care, ieri, mai multe victime ale răfuielilor dintre grupările interlope din Constanţa au solicitat o întrevedere cu şeful IPJ, chestorul Mircea Bârgoz. Aprox. 12 persoane, toţi apropiaţi ai lui Cristian Gherghişan, s-au prezentat la sediul inspectoratului de poliţie, atît pentru a da lămuriri în cazul ultimelor violenţe petrecute acum două săptămîni pe str. Atelierelor din Constanţa cît şi pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de modul în care se face cercetarea în cazul plîngerilor pe care le-au depus la poliţie în ultimii doi ani. Doru Aita, unul dintre cei care au fost atacaţi în plină stradă, pe 11 decembrie 2006, de mai multe persoane, între care fraţii Vasea şi Cristian Gheorghiu, zis „Cristel”, spune că, deşi s-a dorit o discuţie cu şeful poliţiei constănţene, acesta nu a putut lua parte la întîlnire întrucît participa la Prefectură, la şedinţa de bilanţ a MAI. Nu mai puţin de 12 bărbaţi, toţi apropiaţi ai lui Cristian Gherghişan şi Petrică Tomescu, au fost, totuşi, audiaţi timp de mai bine de două ore de şeful Serviciului de Investigaţii Criminale (SIC) al IPJ Constanţa, cms. şef Florin Pamfile, precum şi de un ofiţer din cadrul IGPR, special detaşat la Constanţa pentru a coordona verificările în cazul incidentelor dintre grupările interlope constănţene. Poliţiştii au motivat lentoarea cu care se derulează cercetările prin faptul că dosarele care sînt în lucru ar fi deosebit de complexe şi ar necesita audierea mai multor persoane din ambele tabere, dar şi a martorilor. „Am fost toţi cei care am depus plîngeri penale în ultimul an şi jumătate. Am fost eu, Cirpian Ţurcanu, Bogdan Acatrinei, Vasilică Cosman, Sarafu Stilla, Arinel, Memet Alatin, Vanghelici, vreo 10-12 persoane care avem dosare ca victime, la parchet sau la poliţie. Am încercat să aflăm în ce stadiu se află cercetările în dosarele astea”, a declarat Doru Aita. Cei care au fost audiaţi ieri, spun că, în unele cazuri, poliţiştii nu au ştiut ce răspunsuri să dea în privinţa stadiului cercetărilor. Este şi exemplul dosarului lui Bogdan Acatrinei, care, după ce s-a plimbat mai bine de un an şi jumătate pe la SIC şi parchet, ar fi fost trimis pentru reverificări la Secţia 3 de Poliţie. Dosarul ar fi ajuns abia ieri la IPJ, la cererea ofiţerului din IGPR, fiind adus prin curierat de la secţia de poliţie.