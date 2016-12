Cercetările penale în dosarul lui Ponta, aproape de finalizare

Ancheta din dosarul în care premierul Victor Ponta este cercetat pentru infracțiunile de spălare de bani, complicitate la evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată se apropie de final. Așa a anunțat, cu surle și trâmbițe, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Vestea l-a bucurat pe primul-ministru, care a declarat că își dorește să scape cât mai repede de povara dosarului penal întocmit pe numele său. „Chiar mă bucur de ceea ce a spus procurorul-șef. Am cooperat cu organele judiciare, am dat declarații și chiar am cerut cercetarea cazului meu separat de restul dosarului (în care este implicat și fostul ministru al Transporturilor Dan Șova - n.r.) tocmai pentru ca lucrurile să meargă mai repede. Indiferent dacă voi fi trimis în judecată sau voi fi scos de sub urmărirea penală, important este să se termine în cel mai scurt timp”, a spus Ponta.