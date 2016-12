Cercetările privind sângele artificial, în pericol?

Inventatorul sângelui artificial, Radu Silaghi-Dumitrescu, este cel mai tânăr clujean care a primit titlul de “Senior al cetăţii”, distincţie care se oferă în fiecare an în cadrul Balului Operei, ce se organizează la Cluj de 19 ani. Tânărul cercetător a primit, zilele trecute, titlul din mâna fostului său profesor şi îndrumător de doctorat, Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române. Radu Silaghi-Dumitrescu a criticat, pe scenă, societatea civilă pentru că nesocoteşte îndrumările lansate de Academia Română, despre care a spus că este un for ce are tocmai această menire, de a lansa idei care să ducă la dezvoltarea societăţii. “Ignorăm atât de mult ceea ce spune această instituţie. Din partea politicienilor poate că este de înţeles, dar din punct de vedere al societăţii civile este de neiertat”, a spus el, precizând că nivelul finanţării necesare cercetărilor pe care le face de câţiva ani pentru crearea sângelui artificial a ajuns, în prezent, insuficient.

“Mai avem de lucru un an sau doi, nu ştiu cum, nu ştiu cu ce fonduri, dar noi o să le facem. Nu suntem aici să ne plângem, ci să rezolvăm probleme. Vom avea sângele artificial, făcut de noi sau de alţii, dar ne vom strădui să îl avem. Noi avem datoria să încercăm”, a spus Silaghi-Dumitrescu. Potrivit acestuia, în toamna anului trecut, Ministerul Cercetării a deschis, sub efectul presiunii mediatice, o linie de finanţare specială pentru acest proiect. “Deocamdată nu avem fizic niciun fond, dar avem promisiuni că vor veni în continuare pe acea linie deschisă de minister. Există greutăţi, puteţi să-i întrebaţi pe toţi cercetătorii din România, din ianuarie până în aprilie pur şi simplu nu există bani. În fiecare an, aproape. Nu are rost să insistăm. Suntem doar pe dorinţa noastră de a lucra. Noi ne facem treaba aşa cum putem”, a afirmat cercetătorul. Întrebat din ce bani continuă acum cercetările şi dacă este nevoit să suporte unele cheltuieli din buzunarul propriu, Silaghi-Dumitrescu a declarat i s-a întâmplat şi aşa ceva. El a precizat că în prezent mai există materiale pe stoc cu care se lucrează, dar condiţiile afectează ritmul cercetării. “Materiale mai avem rămase pe stoc, mai împrumutăm uneori, dar toate acestea merg foarte încet, toate acestea sunt improvizaţii şi sunt motivul pentru care, spuneam de mai multe ori, este foarte posibil să vă pună sângele artificial pe masă altcineva şi nu noi”, a spus cercetătorul. Silaghi-Dumitrescu a declarat că ar mai fi nevoie de un milion de lei, bani care ar putea asigura funcţionarea proiectului pentru încă un an şi jumătate, cât consideră el că este necesar pentru a ajunge la un rezultat. Reamintim că Radu Silaghi-Dumitrescu studiază de şase ani o metodă prin care să creeze sânge artificial, ce ar putea fi folosit în special în medicina de urgenţă, pentru recuperarea acelor pacienţi care suferă grave pierderi de sânge, cum ar fi cele provocate de accidente. Recent, el a declarat că a ajuns la rezultate încurajatoare şi că speră ca într-un an sau doi să poată livra un produs cu care medicii să poată lucra în încercarea lor de a salva vieţi omeneşti.