Cercetat fără vină în scandalul de corupţie „Rutiera”

Din cauza unei erori strecurate în rechizitoriul întocmit de procurori, în articolul intitulat „Al treilea lot din dosarul „Rutiera”, în faţa instanţei”, publicat joi în cotidianul Telegraf, a apărut numele poliţistului Edvin Osman, în loc de Elvir Osman. De fapt, este vorba de doi agenţi de poliţie diferiţi, care lucrează la Secţii de Poliţie diferite. Primul activează în cadrul Secţiei 4, ca poliţist criminalist, iar al doilea este, în prezent, agent la Secţia 5. Osman Edvin a fost scos de sub urmărire penală de aceiaşi procurori care l-au confundat, încă de la începutul anchetei, cu colegul lui, Osman Elvir. „Din cauza acestei greşeli a procurorilor am fost suspendat, timp de doi ani, fără să am vreo vină. Împreună cu avocatul meu m-am chinuit să conving Parchetul că nu eu sunt cel din convorbirile înregistrate şi aduse ca probe în acuzare. Abia în urmă cu câteva zile am primit decizia de scoatere de sub urmărire penală şi, în sfârşit, am fost repus în funcţia deţinută până în iunie 2009”, a afirmat Edvin Osman. El a adăugat că a pătimit foarte mult din cauza implicării lui eronate în scandalul de corupţie declanşat în vara anului 2009, când 39 de agenţi din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa au fost ridicaţi cu mascaţii de la domiciliile lor. „Deoarece în înregistrări apărea numele Osman, m-am trezit luat de acasă pe sus, locuinţa întoarsă pe dos, mi s-au confiscat bani...Am pătimit mult din cauza confuziei anchetatorilor şi abia acum simt că viaţa mea profesională reintră pe făgaşul normal”, a susţinut Edvin Osman.