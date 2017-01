Cercetat în libertate pentru violarea unei copile de 12 ani

Magistraţii de la Curtea de Apel Constanţa au respins ieri propunerea de prelungire a măsurii de arest preventiv în cazul lui Ion Bojin, de 23 de ani, din comuna Dumbrăveni, cercetat pentru violarea unei copile cu dizabilităţi psihice în vîrstă de 12 ani. Magistraţii au dispus înlocuirea măsurii de arest preventiv al lui Bojin cu obligarea acestuia de a nu părăsi ţara. Potrivit anchetatorilor, la începutul lunii iunie, Maria Ştefancu, de 47 ani, a reclamat la Postul de Poliţie Dumbrăveni că nepoata sa de doar 12 ani, care are probleme psihice, a fost victima unui viol. „Pe 30 mai 2007, nepoţica mea se juca împreună cu mai mulţi copii pe o uliţă din Dumbrăveni. Copiii au vrut să mănînce cireşe şi au intrat în curtea lui Bojin, care are mai mulţi pomi fructiferi. Bărbatul i-a alungat, dar a oprit-o pe nepoata mea şi pe un băiat cam de aceeaşi vîrstă cu ea. Pe puşti l-a trimis să-i cumpere bere, iar pe fată a forţat-o să intre la el în casă. Copila mi-a spus că i-a dat să bea bere, după care a împins-o pe un pat şi şi-a bătut joc de ea în mai multe rînduri. În acea seară, micuţa a venit acasă şi s-a culcat fără să-mi spună nimic din cele întîmplate. Două zile mai tîrziu, am fost vizitată de mama lui Bojin, care mi-a spus că a văzut cumplita faptă, însă nu a putut face nimic, deoarece fiul său a ameninţat-o cu bătaia. Mi-am întrebat nepoata de ce nu mi-a spus ce a păţit şi a zis că-i este frică de violator, pentru că acesta a ameninţat-o cu moartea”, a consemnat în plîngerea depusă la poliţie Maria Ştefancu, bunica şi tutorele victimei. Poliţiştii spun că tutorele victimei este susţinut în declaraţii şi de mama lui Bojin, care le-a declarat procurorilor că, în noaptea în care a fost comis violul, a încercat să o scape pe fetiţă din mîinile fiului său, dar acesta a ameninţat-o că-i va crăpa capul cu toporul.